В Японии посетителям выставок измеряют температуру и раздают маски

ТИБА (Япония), 26 фев - РИА Новости. Меры предосторожности приняты в выставочном комплексе "Макухари мессе" в городе Тиба к востоку от Меры предосторожности приняты в выставочном комплексе "Макухари мессе" в городе Тиба к востоку от Токио в связи с распространением коронавируса . Все входы оборудованы камерами, которые измеряют температуру тела всех входящих, передает корреспондент РИА Новости.

Опасения инфекции уже привели в Японии к отмене и отсрочке массовых спортивных и культурных мероприятий, концертов, но пока не затронуло крупные выставки с международным участием. Их еще не отменили, но меры предосторожности приняты.

В "Макухари мессе" прежде всего на входе выдают защитные маски всем тем, у кого их нет, и на выставки - а их сразу проводится несколько - без масок ходить не рекомендуется.

Входов в гигантские - как здания аэропортов - залы комплекса несколько, и у каждого из них огорожена дорожка, на которой установлены на штативах камеры, фиксирующие температуру посетителей под наблюдением ответственных лиц.

© РИА Новости / Иван Захарченко Пустой китайский стенд в выставочном комплексе "Макухари мессе" в городе Тиба, Япония © РИА Новости / Иван Захарченко Пустой китайский стенд в выставочном комплексе "Макухари мессе" в городе Тиба, Япония

Сотрудник охраны выставки каждого посетителя просит проследовать по дорожке, наступить на нарисованный на полу крест и задержаться на несколько секунд, чтобы камера измерила его температуру. После этого можно уже проходить в зал и в маске осматривать выставки.

Если температура выше 37,5 градусов, человека отправят на медицинский осмотр.

Посетителей в выставочных залах совсем немного, сотрудники экспозиций от разных фирм-производителей пытаются привлечь внимание редких гостей корпоративными сувенирами.

Китайский стенд на промышленной выставке стоит пустым, видимо, никто не приехал из-за распространения вируса в Китае. Число зараженных там уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2715, излечились почти 30 тысяч.