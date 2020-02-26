В Японии посетителям выставок измеряют температуру и раздают маски

ТИБА (Япония), 26 фев - РИА Новости. Меры предосторожности приняты в выставочном комплексе "Макухари мессе" в городе Тиба к востоку от Токио в связи с распространением коронавируса. Все входы оборудованы камерами, которые измеряют температуру тела всех входящих, передает корреспондент РИА Новости.
Опасения инфекции уже привели в Японии к отмене и отсрочке массовых спортивных и культурных мероприятий, концертов, но пока не затронуло крупные выставки с международным участием. Их еще не отменили, но меры предосторожности приняты.
В "Макухари мессе" прежде всего на входе выдают защитные маски всем тем, у кого их нет, и на выставки - а их сразу проводится несколько - без масок ходить не рекомендуется.
Входов в гигантские - как здания аэропортов - залы комплекса несколько, и у каждого из них огорожена дорожка, на которой установлены на штативах камеры, фиксирующие температуру посетителей под наблюдением ответственных лиц.
© РИА Новости / Иван ЗахарченкоПустой китайский стенд в выставочном комплексе "Макухари мессе" в городе Тиба, Япония
Пустой китайский стенд в выставочном комплексе "Макухари мессе" в городе Тиба, Япония
Сотрудник охраны выставки каждого посетителя просит проследовать по дорожке, наступить на нарисованный на полу крест и задержаться на несколько секунд, чтобы камера измерила его температуру. После этого можно уже проходить в зал и в маске осматривать выставки.
Если температура выше 37,5 градусов, человека отправят на медицинский осмотр.
Посетителей в выставочных залах совсем немного, сотрудники экспозиций от разных фирм-производителей пытаются привлечь внимание редких гостей корпоративными сувенирами.
Китайский стенд на промышленной выставке стоит пустым, видимо, никто не приехал из-за распространения вируса в Китае. Число зараженных там уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2715, излечились почти 30 тысяч.
В самой Японии более 860 человек инфицированы новым вирусом, причем почти 700 из них заразились на борту карантинного судна Diamond Princess. Четыре человека с судна скончались, помимо них от осложнений из-за вируса умерли еще двое пожилых японцев.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса