Инаугурацию президента Афганистана перенесли на 9 марта

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Инаугурация победившего на выборах президента Инаугурация победившего на выборах президента Афганистана Ашрафа Гани перенесена на 9 марта, сообщает администрация главы государства в Twitter

"Президент Гани после обширных и всесторонних консультаций с политическими деятелями со всей страны, племенными старейшинами, высокопоставленными членами группы по созданию правительства и международными союзниками Афганистана посчитал целесообразным отложить церемонию инаугурации президента, которая должна была пройти 27 февраля, до 9 марта", - говорится в сообщении.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что США просят Гани отложить свою инаугурацию на фоне опасений срыва соглашения с талибами. Радикальное движение "Талибан" заявляло, что переизбрание Гани на должность президента Афганистана идет вразрез с мирным процессом в стране. Талибы также назвали выборы показными, "бросающими пыль в глаза", не признав их.