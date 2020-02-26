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Инаугурацию президента Афганистана перенесли на 9 марта
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РИА Новости

Инаугурацию президента Афганистана перенесли на 9 марта

14:48 26.02.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани
Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани . Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Инаугурация победившего на выборах президента Афганистана Ашрафа Гани перенесена на 9 марта, сообщает администрация главы государства в Twitter.
"Президент Гани после обширных и всесторонних консультаций с политическими деятелями со всей страны, племенными старейшинами, высокопоставленными членами группы по созданию правительства и международными союзниками Афганистана посчитал целесообразным отложить церемонию инаугурации президента, которая должна была пройти 27 февраля, до 9 марта", - говорится в сообщении.
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Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что США просят Гани отложить свою инаугурацию на фоне опасений срыва соглашения с талибами. Радикальное движение "Талибан" заявляло, что переизбрание Гани на должность президента Афганистана идет вразрез с мирным процессом в стране. Талибы также назвали выборы показными, "бросающими пыль в глаза", не признав их.
Президентские выборы в Афганистане состоялись 28 сентября. Действующий глава Афганистана Ашраф Гани в результате итогового подсчета голосов набрал 50,64% голосов избирателей и был признан победителем. Его соперник на выборах - нынешний глава исполнительной власти страны Абдулла Абдулла - не признал результаты итогового подсчета и объявил о своей победе.
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Мохаммад Ашраф ГаниАфганистанВ мире
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