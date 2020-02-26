Объем бронирований туров в Италию снижается из-за коронавируса

Люди в защитных масках у Колизея в Риме, Италия

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Объем бронирований туров в Италию снижается из-за того, что россияне заняли выжидательную позицию, связанную с угрозой заражения коронавирусом в этой стране, а также рекомендациями Ростуризма воздержаться от ее посещения, заявил РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

После сообщения Роспотребнадзора о росте числа заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Итальянской Республике, Республике Корея и Исламской Республике Иран, Ростуризм настоятельно рекомендовал путешественникам учитывать сложившуюся ситуацию и по возможности воздержаться от посещения этих стран до стабилизации эпидемиологической обстановки.

"По разным оценкам, количество российских туристов в Италии достигает 20 тысяч человек, из которых примерно шесть-семь тысяч относятся к организованным туристам, — сказал Барзыкин. — Исходя из наших оценок, потери туристического бизнеса после выхода рекомендаций воздержаться от поездок в Италию будут меньше, чем в ситуации с Китаем. Отказов от забронированных туров в эту страну значительно меньше, чем в КНР. Их практически нет".

Эксперт подчеркнул, что эвакуации тех российских туристов, которые находятся сейчас в Италии, не предвидится. Однако объем бронирования снижается, так люди проявляют осторожность.

Барзыкин пояснил, что маршруты экскурсионных автобусных туров по Италии сейчас меняются, и туристические группы пока не заезжают в населенные пункты, где есть потенциальная возможность заразиться коронавирусом.

"Операторы продолжают продавать путевки в Италию. Бронирование туров в другие европейские страны идет без заметных изменений", — уточнил представитель турбизнеса.