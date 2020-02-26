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Туризм
2020-02-26T15:23+0300
https://ria.ru/20200226/1565233003.html
Объем бронирований туров в Италию снижается из-за коронавируса
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РИА Новости

Объем бронирований туров в Италию снижается из-за коронавируса

15:23 26.02.2020
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© REUTERS / Remo CasilliЛюди в защитных масках у Колизея в Риме, Италия
Люди в защитных масках у Колизея в Риме, Италия
© REUTERS / Remo Casilli
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Объем бронирований туров в Италию снижается из-за того, что россияне заняли выжидательную позицию, связанную с угрозой заражения коронавирусом в этой стране, а также рекомендациями Ростуризма воздержаться от ее посещения, заявил РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
После сообщения Роспотребнадзора о росте числа заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Итальянской Республике, Республике Корея и Исламской Республике Иран, Ростуризм настоятельно рекомендовал путешественникам учитывать сложившуюся ситуацию и по возможности воздержаться от посещения этих стран до стабилизации эпидемиологической обстановки.
"По разным оценкам, количество российских туристов в Италии достигает 20 тысяч человек, из которых примерно шесть-семь тысяч относятся к организованным туристам, — сказал Барзыкин. — Исходя из наших оценок, потери туристического бизнеса после выхода рекомендаций воздержаться от поездок в Италию будут меньше, чем в ситуации с Китаем. Отказов от забронированных туров в эту страну значительно меньше, чем в КНР. Их практически нет".
Эксперт подчеркнул, что эвакуации тех российских туристов, которые находятся сейчас в Италии, не предвидится. Однако объем бронирования снижается, так люди проявляют осторожность.
Барзыкин пояснил, что маршруты экскурсионных автобусных туров по Италии сейчас меняются, и туристические группы пока не заезжают в населенные пункты, где есть потенциальная возможность заразиться коронавирусом.
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"Операторы продолжают продавать путевки в Италию. Бронирование туров в другие европейские страны идет без заметных изменений", — уточнил представитель турбизнеса.
При этом он обратил внимание на то, что аналогичные рекомендации по Ирану и Южной Корее не вызывают особой озабоченности. "В Иране практически нет российских туристов. В Южной Корее есть какое-то число, но совсем немного, и эвакуировать их не придется", — пояснил он.
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