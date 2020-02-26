Камеры зафиксировали 12,5 миллиона правонарушений в России в 2019 году

По его словам, камеры аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" функционируют в 1,2 тысячи населённых пунктах России.

"В прошлом году с помощью технических средств АПК раскрыто более 19 тысяч преступлений, зафиксировано порядка 12,5 миллионов правонарушений", - сказал он на заседании итоговой коллегии ведомства.