Камеры зафиксировали 12,5 миллиона правонарушений в России в 2019 году

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Около 12,5 миллиона правонарушений в 2019 году в России зарегистрировано камерами, благодаря им раскрыто свыше 19 тысяч преступлений, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
По его словам, камеры аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" функционируют в 1,2 тысячи населённых пунктах России.
"В прошлом году с помощью технических средств АПК раскрыто более 19 тысяч преступлений, зафиксировано порядка 12,5 миллионов правонарушений", - сказал он на заседании итоговой коллегии ведомства.
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