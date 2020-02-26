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https://ria.ru/20200226/1565232285.html
В России утвердили порядок действий при нарушении границы самолетами
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РИА Новости

В России утвердили порядок действий при нарушении границы самолетами

14:36 26.02.2020 (обновлено: 19:59 26.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Вооруженные силы имеют право сбивать гражданские самолеты, нарушившие воздушное пространство России, только в исключительных случаях и если на борту нет пассажиров или заложников.
Это следует из новых Правил применения оружия при охране российской границы в воздушном пространстве. Документ утвердил премьер Михаил Мишустин, его опубликовали на официальном портале правовых актов.
Предписывается, что сначала самолеты ВКС должны подать нарушителю радиокоманды и визуальные сигналы на выход из воздушного пространства России. В случае продолжения полета его нужно принудить к посадке или выдворить.
Если имеются сведения, что самолет захвачен, военные должны принудить его к посадке на установленных аэродромах. При отказе выполнить требования по борту могут открыть огонь, но только если отсутствуют заложники.
Новая редакция Правил сменила документ 1994 года, который также запрещал сбивать самолеты с пассажирами.
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РоссияБезопасностьОбщество
Популярные комментарии
а как узнать есть там пасажиры или нет??? есть там заложники или нет Вспоминается 84-й год (вроде 84-й) когда южнокорейский боинг завалили... сперва он правда молчком пролетел наз секретными объектами, и выключенными огнями в салоне и с опущенными шторами на иллюминаторах .....
26 февраля, 15:32
Андрей Филин
1961403852
Это называется - милости просим всех к нам. Границ в небе нет.
26 февраля, 15:17
Сергей Новиков
734311429
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