МВД не хватает денег на борьбу с IT-преступностью, заявил Колокольцев

МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. МВД России необходимы дополнительные бюджетные средства для борьбы с киберпреступлениями, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.
В феврале МВД сообщило, что в структуре ведомства появились подразделения по борьбе с киберпреступлениями.
"Несмотря на объективные сложности, мы последовательно наращиваем усилия в борьбе с IT-преступностью. Однако, учитывая масштабы распространения киберпреступлений, разнообразие схем и методов их совершения, отсутствие единого алгоритма раскрытия, добиться кардинального улучшения невозможно. Новые подразделения должны быть не только укомплектованы высокопрофессиональными кадрами, но и оснащены современным высокотехнологическим оборудованием. Для чего понадобятся значительные бюджетные средства", - сказал Колокольцев на расширенной коллегии ведомства.
По информации МВД, в 2019 году было зарегистрировано 294,4 тысячи преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Это на 68,5% больше, чем в предыдущем году.