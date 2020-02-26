МВД не хватает денег на борьбу с IT-преступностью, заявил Колокольцев

В феврале МВД сообщило, что в структуре ведомства появились подразделения по борьбе с киберпреступлениями.

"Несмотря на объективные сложности, мы последовательно наращиваем усилия в борьбе с IT-преступностью. Однако, учитывая масштабы распространения киберпреступлений, разнообразие схем и методов их совершения, отсутствие единого алгоритма раскрытия, добиться кардинального улучшения невозможно. Новые подразделения должны быть не только укомплектованы высокопрофессиональными кадрами, но и оснащены современным высокотехнологическим оборудованием. Для чего понадобятся значительные бюджетные средства", - сказал Колокольцев на расширенной коллегии ведомства.