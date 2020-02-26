На Украине оспорили внесение участницы Comedy Woman в "черный список"

Ранее министерство культуры Украины внесло Варнаву в список лиц, "представляющих угрозу национальной безопасности" страны.

"В окружном административном суде Киева (ОАСК) оспаривают внесение Екатерины Варнавы в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности… Подготовительное заседание назначено на 24 марта. Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску "Нового канала" к Службе безопасности Украины и министерству культуры, молодежи и спорта Украины", - говорится в сообщении на странице суда в Facebook.

В феврале Государственное агентство по вопросам кино Украины аннулировало прокатное удостоверение фильма с участием занимающего сейчас пост президента Владимира Зеленского "Восемь первых свиданий", в котором Варнава сыграла одну из ролей.

Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". Обновленный список, опубликованный на сайте министерства, теперь состоит из 150 деятелей культуры. В число артистов, попавших в список, вошли Олег Газманов, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум и Юлия Чичерина.