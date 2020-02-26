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2020-02-26T14:33+0300
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На Украине оспорили внесение участницы Comedy Woman в "черный список"
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РИА Новости

На Украине оспорили внесение участницы Comedy Woman в "черный список"

14:33 26.02.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЕкатерина Варнава
Екатерина Варнава
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Екатерина Варнава . Архивное фото
КИЕВ, 26 фев - РИА Новости. Украинский "Новый канал" подал в суд на Службу безопасности и Минкульт Украины с требованием исключить участницу российского комедийного шоу Comedy Woman, телеведущую Екатерину Варнаву из "черного списка" министерства, сообщила в среду пресс-служба Окружного административного суда Киева.
Ранее министерство культуры Украины внесло Варнаву в список лиц, "представляющих угрозу национальной безопасности" страны.
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"В окружном административном суде Киева (ОАСК) оспаривают внесение Екатерины Варнавы в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности… Подготовительное заседание назначено на 24 марта. Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску "Нового канала" к Службе безопасности Украины и министерству культуры, молодежи и спорта Украины", - говорится в сообщении на странице суда в Facebook.
В феврале Государственное агентство по вопросам кино Украины аннулировало прокатное удостоверение фильма с участием занимающего сейчас пост президента Владимира Зеленского "Восемь первых свиданий", в котором Варнава сыграла одну из ролей.
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Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". Обновленный список, опубликованный на сайте министерства, теперь состоит из 150 деятелей культуры. В число артистов, попавших в список, вошли Олег Газманов, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум и Юлия Чичерина.
В 2015 году на Украине вступил в силу закон, который позволяет запретить показ фильмов, сериалов. Власти Украины заявили, что запрет касается всех "милитаристских" фильмов и сериалов, выпущенных после 1991 года, а также всей российской теле- и кинопродукции, созданной после 2014 года.
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КультураНовости культурыШоу-бизнесЕкатерина ВарнаваМинистерство культуры УкраиныСлужба безопасности УкраиныРоссияУкраинаОбщество
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