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Лавров: Албания в ОБСЕ готова выполнять функцию "честного брокера"
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РИА Новости

Лавров: Албания в ОБСЕ готова выполнять функцию "честного брокера"

14:28 26.02.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и премьер-министр, министром европейских и иностранных дел Республики Албания, действующий председатель ОБСЕ Эди Рама во время встречи
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и премьер-министр, министром европейских и иностранных дел Республики Албания, действующий председатель ОБСЕ Эди Рама во время встречи
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Албания в качестве председателя ОБСЕ готова выполнять функцию "честного брокера", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с действующим председателем ОБСЕ, премьер-министром Албании Эди Рамой.
"Понятно, что на действующем председателе лежит большая ответственность, и мы почувствовали в разговоре с нашими албанскими коллегами стремление выполнять функцию "честного брокера", придерживаться консенсусных подходов, которые будут объединять страны-члены ОБСЕ, а не добавлять конфронтации, которой и так хватает", - сказал министр.
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Албания является страной, председательствующей в ОБСЕ. В качестве председателя ОБСЕ Рама в январе посетил Украину и зону конфликта на юго-востоке страны.
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ОБСЕЭди РамаСергей ЛавровАлбанияРоссияВ мире
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