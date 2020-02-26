Лавров: Албания в ОБСЕ готова выполнять функцию "честного брокера"

"Понятно, что на действующем председателе лежит большая ответственность, и мы почувствовали в разговоре с нашими албанскими коллегами стремление выполнять функцию "честного брокера", придерживаться консенсусных подходов, которые будут объединять страны-члены ОБСЕ, а не добавлять конфронтации, которой и так хватает", - сказал министр.

"Считаем, что ОБСЕ может сделать больше для гармонизации интеграционных процессов на евразийском пространстве, для обеспечения прав национальных меньшинств, в особенности языковых и образовательных прав, для противодействия антисемитизму, христианофобии, исламофобии. Ну и, конечно, в свете 75-летия окончания Второй мировой войны мы считаем очень важным отставить в сторону политические разногласия, направить совместные усилия на пресечение героизации нацизма, пресечение попыток поднимать неонацистские настроения в Европе. Я считаю, что это в наших общих интересах, мы будем такую позицию активно отстаивать в ОБСЕ", - подчеркнул он.