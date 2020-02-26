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Кузнецова считает, что подросткам не хватает положительных примеров
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РИА Новости

Кузнецова считает, что подросткам не хватает положительных примеров

14:26 26.02.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Дефицит позитивного и созидательного контента для подростков и отсутствие положительных примеров негативно сказываются на современной молодежи, заявила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова, говоря о подростках, готовивших нападение на школу в Саратове.
ФСБ ранее сообщила, что пресечена подготовка нападения на образовательное учреждение в Саратове. Отмечалось, что задержаны двое несовершеннолетних, которые состояли в интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств. Подростки были задержаны на территории заброшенного бомбоубежища, где хранили обрез охотничьего ружья. Один из задержанных на видео рассказал оперативникам, что в их планы входило убийство "примерно 40 человек". Управление СК РФ по региону уточнило, что мальчикам 14 и 15 лет.
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"Страшно слышать от детей слова не про планы на будущую учебу, семью, профессию... А с другой стороны, давайте вспомним хоть один российский фильм, где рассказывалось бы о подростках, которые живут идеей самосовершенствования, борьбой за конструктивные ценности? Мультфильмы для малышей есть неплохие. Но созидательные фильмы для подростков, где они? Подросткам нужны положительные примеры. Но в погоне за рейтингами мы теряем нашу молодежь", - сказала Кузнецова
Омбудсмен уточнила, что институт уполномоченного по правам ребенка сейчас завершает работу над программой созидательного развития детства с участием экспертного сообщества.
ФСБ РФ предотвратила нападение на учебное заведение в Саратове
Вчера, 12:32Сказано в эфире
Ветеран "Альфы" о задержании в Саратове: подростками могли управлять ФСБ задержала двух подростков, готовивших нападение на школу в Саратове. В эфире радио Sputnik член Ассоциации ветеранов группы антитеррора "Альфа", подполковник запаса Андрей Попов высказал мнение, что подростки могли стать жертвами манипуляций.
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Анна КузнецоваСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СаратовРоссияОбщество
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Чему тут удивляться, если население лишили телевидения в том виде, в каком оно было во времена СССР. :(
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