Кузнецова считает, что подросткам не хватает положительных примеров

"Страшно слышать от детей слова не про планы на будущую учебу, семью, профессию... А с другой стороны, давайте вспомним хоть один российский фильм, где рассказывалось бы о подростках, которые живут идеей самосовершенствования, борьбой за конструктивные ценности? Мультфильмы для малышей есть неплохие. Но созидательные фильмы для подростков, где они? Подросткам нужны положительные примеры. Но в погоне за рейтингами мы теряем нашу молодежь", - сказала Кузнецова