Колокольцев заявил об усилении дефицита аттестованных кадров в МВД

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Нехватка аттестованных кадров в МВД РФ за пять лет возросла вдвое, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.
"В кадровом обеспечении сохраняется ряд проблемных вопросов, среди самых острых - некомплект аттестованного состава, за последние пять лет он увеличился почти в два раза", – сказал Колокольцев на расширенном заседании коллегии ведомства.
По его словам, особо сложное положение в патрульно-постовой службе, в подразделениях уголовного розыска и по контролю за оборотом наркотиков.
"Если в 2012 году на каждое вакантное место претендовали четыре человека, то в 2019 - менее двух. Хотя, как и прежде, перед нами стоит задача отбора наиболее достойных и подготовленных кандидатов", - отметил министр.