Колокольцев заявил об усилении дефицита аттестованных кадров в МВД

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев перед совещанием о ходе реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Нехватка аттестованных кадров в МВД РФ за пять лет возросла вдвое, заявил глава ведомства Нехватка аттестованных кадров в МВД РФ за пять лет возросла вдвое, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев

"В кадровом обеспечении сохраняется ряд проблемных вопросов, среди самых острых - некомплект аттестованного состава, за последние пять лет он увеличился почти в два раза", – сказал Колокольцев на расширенном заседании коллегии ведомства.

По его словам, особо сложное положение в патрульно-постовой службе, в подразделениях уголовного розыска и по контролю за оборотом наркотиков.