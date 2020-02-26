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Колокольцев заявил об усилении дефицита аттестованных кадров в МВД
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РИА Новости

Колокольцев заявил об усилении дефицита аттестованных кадров в МВД

14:26 26.02.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев перед совещанием о ходе реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев перед совещанием о ходе реализации национального проекта Безопасные и качественные автомобильные дороги
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Нехватка аттестованных кадров в МВД РФ за пять лет возросла вдвое, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.
"В кадровом обеспечении сохраняется ряд проблемных вопросов, среди самых острых - некомплект аттестованного состава, за последние пять лет он увеличился почти в два раза", – сказал Колокольцев на расширенном заседании коллегии ведомства.
По его словам, особо сложное положение в патрульно-постовой службе, в подразделениях уголовного розыска и по контролю за оборотом наркотиков.
"Если в 2012 году на каждое вакантное место претендовали четыре человека, то в 2019 - менее двух. Хотя, как и прежде, перед нами стоит задача отбора наиболее достойных и подготовленных кандидатов", - отметил министр.
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Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Владимир КолокольцевРоссияОбщество
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