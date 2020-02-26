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Российское гражданство в 2019 году получили почти 500 тысяч человек
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РИА Новости

Российское гражданство в 2019 году получили почти 500 тысяч человек

14:24 26.02.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что российское гражданство в 2019 году получили почти полмиллиона человек, что в два с половиной раза больше среднегодового показателя за последние 10 лет.
По словам министра, в гуманитарных целях отдельным категориям иностранных граждан, в том числе жителям Донецкой и Луганской областей Украины, был упрощен порядок приема в гражданство РФ. Данная процедура была упрощена и для иностранных квалифицированных специалистов - сокращен минимальный срок трудовой деятельности по профессии.
"В результате принятых мер в прошлом году российское гражданство получили почти полмиллиона человек. Это в два с половиной раза больше, чем среднегодовой показатель за последние 10 лет", - сказал Колокольцев на расширенном заседании коллегии ведомства.
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