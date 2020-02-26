Российское гражданство в 2019 году получили почти 500 тысяч человек

По словам министра, в гуманитарных целях отдельным категориям иностранных граждан, в том числе жителям Донецкой и Луганской областей Украины, был упрощен порядок приема в гражданство РФ. Данная процедура была упрощена и для иностранных квалифицированных специалистов - сокращен минимальный срок трудовой деятельности по профессии.

"В результате принятых мер в прошлом году российское гражданство получили почти полмиллиона человек. Это в два с половиной раза больше, чем среднегодовой показатель за последние 10 лет", - сказал Колокольцев на расширенном заседании коллегии ведомства.