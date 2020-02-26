Facebook вводит запрет на рекламу, обещающую исцеление от коронавируса

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Компания Facebook вводит запрет на рекламу, обещающую защитить от заражения коронавирусом или вылечить от него, сообщили представители компании американскому изданию Business Insider.
Представитель компании пояснил, что под запрет попадет реклама, "гарантирующая защиту от заражения коронавирусом или излечение от него" и создающая чувство тревожности у пользователей, что товаров для защиты от COVID-19 на всех может не хватить.
Ранее Facebook заявлял, что будет бороться с распространением ложной информации относительно нового коронавируса, и обещал удалять контент с ложными заявлениями или конспирологическими теориями.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысячи человек, скончались 2715, излечились почти 30 тысяч.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса