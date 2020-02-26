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Facebook вводит запрет на рекламу, обещающую исцеление от коронавируса
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РИА Новости

Facebook вводит запрет на рекламу, обещающую исцеление от коронавируса

14:16 26.02.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети "Фейсбук"
Страница социальной сети Фейсбук
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Компания Facebook вводит запрет на рекламу, обещающую защитить от заражения коронавирусом или вылечить от него, сообщили представители компании американскому изданию Business Insider.
Представитель компании пояснил, что под запрет попадет реклама, "гарантирующая защиту от заражения коронавирусом или излечение от него" и создающая чувство тревожности у пользователей, что товаров для защиты от COVID-19 на всех может не хватить.
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