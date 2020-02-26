Facebook вводит запрет на рекламу, обещающую исцеление от коронавируса

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Компания Компания Facebook вводит запрет на рекламу, обещающую защитить от заражения коронавирусом или вылечить от него, сообщили представители компании американскому изданию Business Insider

Представитель компании пояснил, что под запрет попадет реклама, "гарантирующая защиту от заражения коронавирусом или излечение от него" и создающая чувство тревожности у пользователей, что товаров для защиты от COVID-19 на всех может не хватить.

Ранее Facebook заявлял, что будет бороться с распространением ложной информации относительно нового коронавируса, и обещал удалять контент с ложными заявлениями или конспирологическими теориями.