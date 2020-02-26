Колокольцев назвал борьбу за чистоту кадров в числе приоритетов МВД

МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев назвал среди приоритетов работы ведомства борьбу за чистоту рядов и укрепление кадрового потенциала.
"В числе приоритетов остается укрепление кадрового потенциала. Вместе с тем в кадровом обеспечении сохраняется ряд проблемных вопросов. Среди самых острых – некомплект аттестованного состава. За последние пять лет он увеличился почти в два раза", - сказал в среду Колокольцев на расширенной коллегии МВД России.
По его словам, особенно сложное положение в ППС, в подразделениях уголовного розыска и управлении по борьбе с наркотиками.
"Также на первом плане стоит задача укрепления дисциплины и законности среди личного состава. Борьба за частоту рядов имеет для нас принципиальное значение", - добавил он.