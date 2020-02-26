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Глава крымского парламента назвал американские санкции аморальными
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РИА Новости

Глава крымского парламента назвал американские санкции аморальными

14:17 26.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВладимир Константинов
Владимир Константинов
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал аморальным продление США санкций в отношении России из-за Крыма.
Ранее президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против России, введенные из-за ситуации в Крыму в марте 2014 года. По его словам, действия и политика России, "включая аннексию Крыма и применение силы на Украине, продолжают представлять собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США". Трамп продлил действия указа по санкциям, подписанный его предшественником Бараком Обамой 6 марта 2014 года.
Сенатор Олег Морозов, архивное фото
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Санкции США из-за Крыма со временем отойдут в прошлое, заявил сенатор
"Это все очень аморально и крайне несправедливо. Никакого практического влияния эти санкции на крымчан не будут иметь. Санкции аморальны по своему духу, потому что касаются простых людей, которых хотят наказать за их волеизъявление", - сказал журналистам Константинов.
По его словам, Крым по последние шесть лет приспособился к режиму санкций. "Крым имеет хорошие темпы развития и решения своих проблем", - подчеркнул Константинов.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Подробнее о новостях Крыма - на crimea.ria.ru>>

МИД в Москве
Вчера, 10:42
Россия считает односторонние санкции нелегитимными, заявили в МИД
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Владимир КонстантиновРеспублика КрымСШАПолитика
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