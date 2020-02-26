Глава крымского парламента назвал американские санкции аморальными

"Это все очень аморально и крайне несправедливо. Никакого практического влияния эти санкции на крымчан не будут иметь. Санкции аморальны по своему духу, потому что касаются простых людей, которых хотят наказать за их волеизъявление", - сказал журналистам Константинов.