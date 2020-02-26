Католическая церковь Южной Кореи отменит службы из-за коронавируса

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Католическая церковь Католическая церковь Южной Кореи впервые в истории отменяет литургические службы в качестве меры по борьбе с распространением нового коронавируса , сообщает агентство Ренхап

Решение отменить службы приняли все 16 епархий южнокорейской Католической церкви. Как отмечает агентство, подобная мера принята впервые за 236-летнюю историю церкви в стране.

Ранее Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы с третьего "оранжевого" до четвертого "красного" уровня, общее число зараженных в стране выросло до 1 261, при этом 12 человек скончались. Количество подтвержденных случаев заражения в стране может резко вырасти в ближайшие дни, так как правительство Южной Кореи получило список 212 тысяч последователей секты Синчхончжи, с которой связано массовое распространение болезни в городе Тэгу, и намерено проверить их всех на коронавирус.