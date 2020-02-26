Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-26T14:15+0300
https://ria.ru/20200226/1565227171.html
Католическая церковь Южной Кореи отменит службы из-за коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565217574_0:129:3077:1860_1036x0_80_0_0_b58530f0f21ec0fc477fdb690b471ba5.jpg
РИА Новости

Католическая церковь Южной Кореи отменит службы из-за коронавируса

14:15 26.02.2020
217
© REUTERS / Kim Hong-Ji Дезинфекция рынка в Сеуле
Дезинфекция рынка в Сеуле
© REUTERS / Kim Hong-Ji
Дезинфекция рынка в Сеуле. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Католическая церковь Южной Кореи впервые в истории отменяет литургические службы в качестве меры по борьбе с распространением нового коронавируса, сообщает агентство Ренхап.
Решение отменить службы приняли все 16 епархий южнокорейской Католической церкви. Как отмечает агентство, подобная мера принята впервые за 236-летнюю историю церкви в стране.
Сотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
23 февраля, 11:16
Южная Корея объявила наивысший уровень угрозы из-за коронавируса
Ранее Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы с третьего "оранжевого" до четвертого "красного" уровня, общее число зараженных в стране выросло до 1 261, при этом 12 человек скончались. Количество подтвержденных случаев заражения в стране может резко вырасти в ближайшие дни, так как правительство Южной Кореи получило список 212 тысяч последователей секты Синчхончжи, с которой связано массовое распространение болезни в городе Тэгу, и намерено проверить их всех на коронавирус.
Именно в Тэгу 61-летняя южнокореянка, у которой позже подтвердили заражение, в свое время отказалась пройти тест на коронавирус, так как никогда не ездила в Китай. Уже будучи больной, она посетила приход Церкви Иисуса культа Синчхончжи в Тэгу, невольно распространив вирус среди тысячи прихожан.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
010100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаТэгуЮжная КореяКитайВ мире
Рекомендуем
Прохожие в защитных масках на одной из улиц
В Южной Корее число зараженных новым коронавирусом достигло 1261
Медицинские работники у здания больницы в городе Дэгу, Южная Корея
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 1595 человек
Обработка вагона поезда дезинфицирующим средством на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
В Южной Корее усилили наказание за нарушение карантина
Машины скорой помощи, подготовленные для перевозки больных коронавирусом в Тэгу, Южная Корея. 23 февраля 2020
В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 1146 человек
Медицинские работники в защитных костюмах на КПП в Китае
Жители Южной Кореи призвали запретить въезд из всех районов Китая
Женщина в медицинской маске в Париже
В Париже туристы из Южной Кореи заявили, что заразились коронавирусом
Производство медицинских масок в Сен-Бартелеми-д'Анжу во Франции
ФРГ подготовится к росту числа больных коронавирусом
Сотрудник компании, занимающейся дезинфекцией, очищает пол на рынке в Сеуле, Южная Корея
В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 977 человек
Медицинское оборудование
В Греции выявили первый случай заражения коронавирусом
Люди в масках в центре Сеула, Южная Корея. 24 февраля 2020
АТОР сообщила, сколько туристов из России находятся в Южной Корее
Дезинфекция рынка в Сеуле
Россия ограничит авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса
Люди в масках в центре Сеула, Южная Корея. 24 февраля 2020
Парламент Южной Кореи закрыли на дезинфекцию из-за коронавируса
Дезинфекция рынка в Сеуле
Россия приостановит авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса
Сотрудник компании, занимающейся дезинфекцией, очищает пол на рынке в Сеуле, Южная Корея. 24 февраля 2020
В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 893 человек
Сотрудник компании, занимающейся дезинфекцией, очищает пол на рынке в Сеуле, Южная Корея. 24 февраля 2020
В Южной Корее американский военный заразился коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44Помпео призвал лидера Косово отменить пошлины на сербские товары
05:41Сирийские военные обнаружили подземный лагерь боевиков
05:39Цена нефти марки Brent опустилась ниже $52 за баррель
05:16Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко
05:11По новой книге автора "Пятидесяти оттенков серого" снимут фильм
05:09Парламент Туниса проголосовал за доверие правительству Фахфаха
05:05Боевики организовали лагерь на руинах древнейшего города в Сирии
05:04Блогер опубликовал снимки котов из "капсулы времени" возрастом 120 лет
04:48Южная Корея и США отложат совместные учения из-за коронавируса
04:46Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 1595 человек
04:44Ученые: у летавших на Луну астронавтов повысился риск ранней смерти
04:41Роспотребнадзор: деньги за турпутевку можно вернуть из-за коронавируса
04:29В Китае за день из-за коронавируса скончались 29 человек
04:25ВЦИОМ: 88% россиян планируют есть блины на Масленицу
04:23При авиаударе в Идлибе погибли два турецких военных
04:22Поклонников Степаненко удивили перемены в ее внешности
04:06Трамп дал советы, как не заразиться коронавирусом
04:04Новый бронетранспортер БТР-82АТ впервые покажут на форуме Армия-2020
04:01Бритни Спирс сняла на видео, как сломала ногу
04:01В Минюсте пообещали пересмотреть размер дорожных штрафов в новом КоАП
Лента новостейМолния