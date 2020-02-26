В Греции выявили первый случай заражения коронавирусом

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Первый случай заражения коронавирусом нового типа выявлен в Греции, сообщает радиостанция Athens voice.
Согласно данным минздрава, 38-летняя женщина в городе Салоники на севере страны болеет пневмонией, вызванной коронавирусом COVID-19.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2715, излечились свыше 29 тысяч. Случая заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 33 странах, число зараженных достигло 2459 человек, скончались 34 человека
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса