Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-26T14:28+0300
https://ria.ru/20200226/1565227077.html
В Греции выявили первый случай заражения коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/150640/37/1506403764_0:0:4500:2531_1036x0_80_0_0_9664c45d10197c6d74c6bf61240c97c3.jpg
РИА Новости
Материал дополняется

В Греции выявили первый случай заражения коронавирусом

14:14 26.02.2020 (обновлено: 14:28 26.02.2020)
2088
© Fotolia / Sudok1Медицинское оборудование
Медицинское оборудование
© Fotolia / Sudok1
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Первый случай заражения коронавирусом нового типа выявлен в Греции, сообщает радиостанция Athens voice.
Согласно данным минздрава, 38-летняя женщина в городе Салоники на севере страны болеет пневмонией, вызванной коронавирусом COVID-19.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2715, излечились свыше 29 тысяч. Случая заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 33 странах, число зараженных достигло 2459 человек, скончались 34 человека
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Карта распространения нового коронавируса
311810
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаГрецияВ мире
Рекомендуем
Производство медицинских масок в Сен-Бартелеми-д'Анжу во Франции
ФРГ подготовится к росту числа больных коронавирусом
Греция
Правительство Греции определило меры для профилактики коронавируса
Люди в защитных масках у Колизея в Риме, Италия
Число умерших от коронавируса в Италии выросло до 12 человек
Врач
Во Франции выявили три новых случая заболевания коронавирусом
Производство медицинских масок в Сен-Бартелеми-д'Анжу во Франции
Греческим врачам отменили отгулы и отпуска из-за коронавируса
Женщина в медицинской маске в Париже
В Париже туристы из Южной Кореи заявили, что заразились коронавирусом
Итальянские военные в защитных масках на Соборной площади в Милане
Эксперты сообщили о возможности появления новых очагов коронавируса
Девушка в терминале F аэропорта Шереметьево
У пассажира, летевшего из Ирана через Москву, выявили коронавирус
Военнослужащие в защитных костюмах во время прибытия граждан Бразилии из Китая на базе ВВС в Анаполисе
В Латинской Америке подтвердили первый случай заражения коронавирусом
Вид на Скопье
Власти Северной Македонии сообщили о первом случае коронавируса
Работник лаборатории во Франции во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента
В Закарпатье пассажиров микроавтобуса из Италии направили в больницу
Дезинфекция рынка в Сеуле
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 80 тысяч
Медицинский работник с термометром на контрольно-пропускном пункте в Китае
Глава Минздрава Польши назвал котов вероятными носителями коронавируса
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
Медики рассказали о состоянии россиян с Diamond Princess
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
Поклонская предупредила о риске превращения Госдумы в "Голубой огонек"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44Помпео призвал лидера Косово отменить пошлины на сербские товары
05:41Сирийские военные обнаружили подземный лагерь боевиков
05:39Цена нефти марки Brent опустилась ниже $52 за баррель
05:16Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко
05:11По новой книге автора "Пятидесяти оттенков серого" снимут фильм
05:09Парламент Туниса проголосовал за доверие правительству Фахфаха
05:05Боевики организовали лагерь на руинах древнейшего города в Сирии
05:04Блогер опубликовал снимки котов из "капсулы времени" возрастом 120 лет
04:48Южная Корея и США отложат совместные учения из-за коронавируса
04:46Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 1595 человек
04:44Ученые: у летавших на Луну астронавтов повысился риск ранней смерти
04:41Роспотребнадзор: деньги за турпутевку можно вернуть из-за коронавируса
04:29В Китае за день из-за коронавируса скончались 29 человек
04:25ВЦИОМ: 88% россиян планируют есть блины на Масленицу
04:23При авиаударе в Идлибе погибли два турецких военных
04:22Поклонников Степаненко удивили перемены в ее внешности
04:06Трамп дал советы, как не заразиться коронавирусом
04:04Новый бронетранспортер БТР-82АТ впервые покажут на форуме Армия-2020
04:01Бритни Спирс сняла на видео, как сломала ногу
04:01В Минюсте пообещали пересмотреть размер дорожных штрафов в новом КоАП
Лента новостейМолния