В Крыму ответили на празднование Украиной сопротивления "оккупации"

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Глава государственного комитета Глава государственного комитета Крыма по делам межнациональных отношений Альберт Кангиев назвал фейковой дату празднования на Украине Дня сопротивления оккупации Крыма.

В среду президент Украины Владимир Зеленский в ходе форума "Age of Crimea Forum 2020" заявил, что подпишет указ о праздновании "Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя". По его словам, этот день будет отмечаться ежегодно 26 февраля.

"В Крыму этот день ознаменован началом пути к воссоединению с Российской Федерацией. А какое название будет привязано к дате 26 февраля в соседнем государстве, считаю это не нашим вопросом, вопросом, не имеющим к российскому Крыму никакого отношения. Создание фейковых дат и названий не влияет на развитие Крыма", - сказал РИА Новости Кангиев.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов назвал события 26 февраля 2014 года в Симферополе точкой невозвращения республики в состав Украины.

Двадцать шестого февраля 2014 года у здания крымского парламента в Симферополе прошел митинг сторонников и противников госпереворота в Киеве. Между двумя группами митингующих произошли столкновения, в результате которых пострадали 35 человек. В давке один мужчина умер от сердечного приступа, еще одна женщина скончалась в больнице от полученных в толпе травм.