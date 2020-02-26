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В Крыму ответили на празднование Украиной сопротивления "оккупации"
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РИА Новости

В Крыму ответили на празднование Украиной сопротивления "оккупации"

14:14 26.02.2020
11775
© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанкВсероссийская регата "Дружба" в Севастополе
Всероссийская регата Дружба в Севастополе
© РИА Новости / Василий Батанов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Глава государственного комитета Крыма по делам межнациональных отношений Альберт Кангиев назвал фейковой дату празднования на Украине Дня сопротивления оккупации Крыма.
В среду президент Украины Владимир Зеленский в ходе форума "Age of Crimea Forum 2020" заявил, что подпишет указ о праздновании "Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя". По его словам, этот день будет отмечаться ежегодно 26 февраля.
"В Крыму этот день ознаменован началом пути к воссоединению с Российской Федерацией. А какое название будет привязано к дате 26 февраля в соседнем государстве, считаю это не нашим вопросом, вопросом, не имеющим к российскому Крыму никакого отношения. Создание фейковых дат и названий не влияет на развитие Крыма", - сказал РИА Новости Кангиев.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов назвал события 26 февраля 2014 года в Симферополе точкой невозвращения республики в состав Украины.
Двадцать шестого февраля 2014 года у здания крымского парламента в Симферополе прошел митинг сторонников и противников госпереворота в Киеве. Между двумя группами митингующих произошли столкновения, в результате которых пострадали 35 человек. В давке один мужчина умер от сердечного приступа, еще одна женщина скончалась в больнице от полученных в толпе травм.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Вчера, 13:23
Зеленский признал, что Киев не сможет вернуть Крым в ближайшее время
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Сергей Аксенов (политик)Владимир ЗеленскийРеспублика КрымУкраина
Популярные комментарии
Пусть лучше отмечают "день сопротивления здравым мыслям", допустим, 30 февраля.
26 февраля, 16:42
Сеня Натощак
5880011
""Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя"" только вот сопротивленцы все, в Киеве живут....
26 февраля, 14:23
Dzīvo Lauksaimnieks
3871001
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