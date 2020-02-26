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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-26T15:02+0300
https://ria.ru/20200226/1565226843.html
Главы МИД 14 стран ЕС призвали немедленно прекратить бои в Идлибе
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РИА Новости

Главы МИД 14 стран ЕС призвали немедленно прекратить бои в Идлибе

14:11 26.02.2020 (обновлено: 15:02 26.02.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии
Ситуация в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 26 фев - РИА Новости. Главы МИД 14 стран Евросоюза призвали немедленно прекратить бои в сирийской провинции Идлиб, сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.
"Совместно с 13 коллегами я призываю сирийский режим и тех, кто его поддерживает, восстановить режим перемирия. Ведение боевых действий должно немедленно прекратиться. Мы должны привлечь ответственных к правовой ответственности", - написал Маас в Twitter.
Кроме того, министры призывают Россию продолжать переговоры с Турцией, чтобы разрешить ситуацию в регионе. Заявление подписали главы МИД Франции, Италии, Нидерландов, Испании, Португалии, Бельгии, Эстонии, Польши, Литвы, Швеции, Дании, Финляндии и Ирландии.
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В заявлении, которое размещено на немецком новостном портале t-online.de, отмечается, что в Идлибе сейчас "воцарилась одна из тяжелейших гуманитарных катастроф сирийского конфликта". Министры, не возлагая прямо ответственность на Дамаск, заявляют, что власти Сирии "проводят стратегию завоевания территории любой ценой, не обращая внимания на последствия для сирийского гражданского населения", а операция армии страны интенсифицировалось с декабря "при поддержке российской боевой авиации". Министры заявляют, что в течение нескольких недель боев "почти миллион сирийцев были вынуждены бежать", а по данным ООН, 298 гражданских лиц погибли.
В то же время министры признают, что в Идлибе есть радикальные группировки. "Мы ни в коем случае не относимся к терроризму легкомысленно. Напротив, мы решительно боремся с ним и находимся на передних фронтах борьбы с (запрещенной в РФ террористической группировкой) "Исламское государство". Но борьба с терроризмом не может и не должна служить оправданием масштабных нарушений гуманитарного международного права, что мы каждый день переживаем в северо-западной Сирии", - заявляют они.
Руководитель российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, контр-адмирал Олег Журавлёв ранее заявлял, что подтверждений заявлений о перемещении к сирийско-турецкой границе миллиона беженцев из зоны деэскалации Идлиб нет.
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Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу страна выполнила.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.

*Террористическая организация, запрещенная в России
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