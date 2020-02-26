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Лавров прокомментировал призывы пересмотреть Минские соглашения
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РИА Новости

Лавров прокомментировал призывы пересмотреть Минские соглашения

14:10 26.02.2020
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Конференции по разоружению
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Конференции по разоружению
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя призывы на Украине к пересмотру минских соглашений по Донбассу, заявил, что подобное с украинской стороны не является чем-то новым, Москва будет руководствоваться в этом вопросе резолюцией Совета безопасности ООН.
"Мы уже не первый раз слышим и от господина (главы МИД Украины Вадима) Пристайко и от других членов руководства украинского тезис о необходимости пересмотреть минские договоренности. Это не новая тема, украинское правительство давно этим занимается, еще со времен правительства (Петра) Порошенко", - сказал Лавров на пресс-конференции, добавив, что это "не новые идеи".
"Если господин Пристайко собирается, как вы сказали, склонять стороны к принятию новых каких-то решений, то мы будем руководствоваться резолюцией Совета безопасности ООН, которая единогласно утвердила минские договоренности", - отметил глава МИД РФ.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
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Минские соглашенияСитуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеВадим ПристайкоДонбассПетр ПорошенкоСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД УкраиныСовет Безопасности ООНООНРоссияУкраинаВ мире
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