Лавров прокомментировал призывы пересмотреть Минские соглашения

"Мы уже не первый раз слышим и от господина (главы МИД Украины Вадима) Пристайко и от других членов руководства украинского тезис о необходимости пересмотреть минские договоренности. Это не новая тема, украинское правительство давно этим занимается, еще со времен правительства (Петра) Порошенко", - сказал Лавров на пресс-конференции, добавив, что это "не новые идеи".