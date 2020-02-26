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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-26T14:03+0300
https://ria.ru/20200226/1565226043.html
Россия зафиксировала 29 нарушений перемирия в Сирии за сутки
https://cdn21.img.ria.ru/images/156020/14/1560201408_0:189:1870:1241_1036x0_80_0_0_ad4e1f128b69f325f779deb5a44b1e22.jpg
РИА Новости

Россия зафиксировала 29 нарушений перемирия в Сирии за сутки

14:03 26.02.2020
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинПатруль военной полиции РФ на сирийско-турецкой границе
Патруль военной полиции РФ на сирийско-турецкой границе
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Патруль военной полиции РФ на сирийско-турецкой границе. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала 29 нарушений, Турция - 10, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на странице российского военного ведомства в Facebook.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 29 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 12, Латакия – 11, Алеппо – три, Хама – три. Турецкой частью представительства зафиксировано 10 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – девять, Алеппо – один", - говорится в тексте бюллетеня.
Отмечается, что в течение суток центром по примирению проведены две гуманитарные акции: в населенном пункте Хадаль (провинция Ракка) было выдано 250 продовольственных наборов общим весом 0,913 тонны; в Телль-Шаир (провинция Хасеке) было выдано 250 продовольственных наборов общим весом 0,913 тонны.
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