Россия зафиксировала 29 нарушений перемирия в Сирии за сутки

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 29 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 12, Латакия – 11, Алеппо – три, Хама – три. Турецкой частью представительства зафиксировано 10 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – девять, Алеппо – один", - говорится в тексте бюллетеня.