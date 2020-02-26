Россия зафиксировала 29 нарушений перемирия в Сирии за сутки

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 29 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 12, Латакия – 11, Алеппо – три, Хама – три. Турецкой частью представительства зафиксировано 10 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – девять, Алеппо – один", - говорится в тексте бюллетеня.
Отмечается, что в течение суток центром по примирению проведены две гуманитарные акции: в населенном пункте Хадаль (провинция Ракка) было выдано 250 продовольственных наборов общим весом 0,913 тонны; в Телль-Шаир (провинция Хасеке) было выдано 250 продовольственных наборов общим весом 0,913 тонны.
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