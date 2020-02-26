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Путин призвал МВД продолжить активную работу на дороге
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РИА Новости

Путин призвал МВД продолжить активную работу на дороге

14:03 26.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии МВД РФ
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии МВД РФ
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на коллегии МВД призвал продолжить активную работу на дороге, несмотря на то что смертность там удалось снизить более чем на треть.
"За последние восемь лет смертность на дорогах сократилась более чем на треть. Это, безусловно, заслуга сотрудников ГИБДД. Но, обращаю, знаете на что внимание: в справке, когда смотрел перед коллегией - среди погибших в результате ДТП - почти 90% граждан в возрасте от 18 до 50 лет. Так жалко, люди уходят из жизни в результате ДТП в таком возрасте. Поэтому работа на этом направлении должна быть продолжена", - сказал Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МВД.
По его словам, МВД нужно активнее и содержательнее участвовать в реализации национального проекта – "Качественные дороги".
"Необходимо шире применять современные технические средства контроля и автоматизированной системы, более тщательно следить за качеством подготовки водителей в автошколах, за оказанием экстренной медицинской помощи и эвакуации пострадавших в ДТП", - отметил президент.
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