Путин призвал МВД продолжить активную работу на дороге

По его словам, МВД нужно активнее и содержательнее участвовать в реализации национального проекта – "Качественные дороги".

"Необходимо шире применять современные технические средства контроля и автоматизированной системы, более тщательно следить за качеством подготовки водителей в автошколах, за оказанием экстренной медицинской помощи и эвакуации пострадавших в ДТП", - отметил президент.