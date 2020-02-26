В Кемерово арестовали второго подозреваемого в покушении на адвоката

КЕМЕРОВО, 26 фев - РИА Новости. Полицейские задержали второго подозреваемого в покушении на убийство кемеровского адвоката Сергея Учителя, сообщил заместитель начальника ГУМВД по Кузбассу Александр Табакаев.

Выходящего из здания коллегии адвокатов "Регионсервис" в Кемерово 43-летнего Учителя ранили в грудь в начале ноября. Тогда сообщалось, что стрелявшего, 53-летнего уроженца Находки, задержали на месте, впоследствии ему предъявили обвинение в покушении на убийство и арестовали. Адвоката госпитализировали.

"В ходе работы по раскрытию покушения на убийство адвоката коллегии адвокатов "Регионсервис" задержаны два исполнителя", – сказал Табакаев на заседании сессии Законодательного собрания.

Как впоследствии уточнила пресс-служба СУСК РФ по Кузбассу, вторым задержанным оказался посредник, ранее судимый за тяжкие и особо тяжкие преступления житель Приморского края. Он был арестован и этапирован в Кемеровскую область.

"В рамках расследования уголовного дела следствием установлен посредник в организации покушения на убийство адвоката. Им оказался ранее судимый за совершение тяжких и особо тяжких преступлений 52-летний житель Приморского края. В декабре 2019 года на территории города Находка проведены следственно-оперативные мероприятия, в результате которых следователем следственного управления мужчина был задержан", - говорится в релизе.

Установлено, что посредник и исполнитель отбывали наказание в одном учреждении ФСИН. Со следствием задержанный не сотрудничает.