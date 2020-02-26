Ветеран разведки рассказал, как узнал о развале СССР

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Ветеран нелегальной разведки Герой России Ветеран нелегальной разведки Герой России Юрий Шевченко рассказал журналистам, что узнавал о приближающемся развале СССР от знакомых сотрудников ЦРУ.

"То, что со страной будет, я знал оттуда, изнутри. Лучшие мои друзья были церэушники, и они рассказывали, как рушится наша страна, что они делают, все было известно", — заявил он после презентации в Москве книги о подростках-разведчиках.

При этом по-прежнему официально не сообщается, в каких именно странах Шевченко работал "нелегалом".

Имя Юрия Анатольевича Шевченко (родился в 1939 году) было рассекречено в конце января 2020 года. Вместе с Шевченко общественности стали известны имена еще шести его коллег, внесших большой вклад в защиту интересов и обеспечение безопасности России. Четырех из них уже нет в живых. Имена озвучил директор СВР Сергей Нарышкин.

Как сообщило пресс-бюро СВР, Шевченко с 1969 года регулярно выезжал в командировки за рубеж для решения разведывательных задач, вел работу с ценными источниками, участвовал в вербовочной разработке и вербовке объектов разведывательного интереса, добывал ценную информацию по приоритетной проблематике, в том числе с высшим грифом секретности Cosmic.

В 2001 году было принято решение о прекращении активной разведдеятельности Шевченко за рубежом и его переводе на работу в Центр. Он награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, "За заслуги перед Отечеством" IV степени, "За военные заслуги", почетными знаками "Почетный сотрудник госбезопасности" и "За службу в разведке", многими медалями и юбилейными знаками.