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Ветеран разведки рассказал, как узнал о развале СССР
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РИА Новости

Ветеран разведки рассказал, как узнал о развале СССР

14:01 26.02.2020 (обновлено: 15:35 26.02.2020)
4530
© Фото : Служба внешней разведки Российской ФедерацииГерой России, полковник в отставке Шевченко Юрий Анатольевич
Герой России, полковник в отставке Шевченко Юрий Анатольевич
© Фото : Служба внешней разведки Российской Федерации
Герой России, полковник в отставке Шевченко Юрий Анатольевич. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Ветеран нелегальной разведки Герой России Юрий Шевченко рассказал журналистам, что узнавал о приближающемся развале СССР от знакомых сотрудников ЦРУ.
"То, что со страной будет, я знал оттуда, изнутри. Лучшие мои друзья были церэушники, и они рассказывали, как рушится наша страна, что они делают, все было известно", — заявил он после презентации в Москве книги о подростках-разведчиках.
При этом по-прежнему официально не сообщается, в каких именно странах Шевченко работал "нелегалом".
Имя Юрия Анатольевича Шевченко (родился в 1939 году) было рассекречено в конце января 2020 года. Вместе с Шевченко общественности стали известны имена еще шести его коллег, внесших большой вклад в защиту интересов и обеспечение безопасности России. Четырех из них уже нет в живых. Имена озвучил директор СВР Сергей Нарышкин.
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Как сообщило пресс-бюро СВР, Шевченко с 1969 года регулярно выезжал в командировки за рубеж для решения разведывательных задач, вел работу с ценными источниками, участвовал в вербовочной разработке и вербовке объектов разведывательного интереса, добывал ценную информацию по приоритетной проблематике, в том числе с высшим грифом секретности Cosmic.
В 2001 году было принято решение о прекращении активной разведдеятельности Шевченко за рубежом и его переводе на работу в Центр. Он награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, "За заслуги перед Отечеством" IV степени, "За военные заслуги", почетными знаками "Почетный сотрудник госбезопасности" и "За службу в разведке", многими медалями и юбилейными знаками.
Закрытым указом президента России Владимира Путина в мае 2017 года Юрию Шевченко было присвоено звание Героя России.
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"Штучные люди": СВР рассекретила выдающихся разведчиков-нелегалов
16034838
Обсудить 8
Юрий Шевченко (герой России)СССРОбщество
Популярные комментарии
То, что со страной будет, я знал оттуда, изнутри. Лучшие мои друзья были цэрэушники, и они рассказывали, как рушится наша страна, что они делают, все было известно... Но Горбачеву было не до моих шифровок, он как раз и выполнял задание по развалу Союза.
26 февраля, 14:19
Von Stirliz
1300002
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