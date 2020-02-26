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Суд не удовлетворил иск организаторов марша памяти Немцова
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РИА Новости

Суд не удовлетворил иск организаторов марша памяти Немцова

13:57 26.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 фев – РИА Новости. Смольнинский районный суд Петербурга отказал в удовлетворении административного иска, поданного организаторами демонстрации памяти политика Бориса Немцова к комитету по вопросам законности, требовавшими согласовать демонстрацию 29 февраля, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Ранее с иском в суд обратился один из организаторов акции Павел Чупрунов. Он просил признать незаконными действия комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, сотрудники которого в ответ на уведомление о проведении демонстрации направили предложение об изменении места проведения публичного мероприятия.
"Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по административному исковому заявлению Павла Чупрунова к комитету по вопросам законности, правопорядка и безопасности … по вопросам, связанным с согласованием места и времени проведения публичного мероприятия. Суд в удовлетворении требований отказал", - сказано в сообщении.
Немцов был убит в ночь на 28 февраля 2015 года в центре Москвы. В июле 2017 года пять исполнителей убийства были осуждены на сроки от 11 до 20 лет.
Заур Дадаев
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Борис НемцовСанкт-ПетербургПроисшествия
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