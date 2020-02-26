Суд не удовлетворил иск организаторов марша памяти Немцова

Ранее с иском в суд обратился один из организаторов акции Павел Чупрунов. Он просил признать незаконными действия комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, сотрудники которого в ответ на уведомление о проведении демонстрации направили предложение об изменении места проведения публичного мероприятия.

"Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по административному исковому заявлению Павла Чупрунова к комитету по вопросам законности, правопорядка и безопасности … по вопросам, связанным с согласованием места и времени проведения публичного мероприятия. Суд в удовлетворении требований отказал", - сказано в сообщении.

Немцов был убит в ночь на 28 февраля 2015 года в центре Москвы. В июле 2017 года пять исполнителей убийства были осуждены на сроки от 11 до 20 лет.