Сибирские ученые обнаружили в озере следы Тунгусского метеорита

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Cибирские ученые обнаружили в озерных отложениях близ места Cибирские ученые обнаружили в озерных отложениях близ места Тунгусской катастрофы слои, индикаторные микроэлементы в которых свидетельствуют о возможном присутствии космического вещества. Предварительные результаты цикла исследований опубликованы в журнале "Известия Российской академии наук".

Все предположения о природе так называемой Тунгусской катастрофы, произошедшей в Восточной Сибири в 1908 году, до сих пор остаются только гипотезами. Наиболее вероятные из них — падение метеорита и взрыв космического тела в атмосфере над Землей.

Ученые из Института ядерной физики имени Г. И. Будкера, Института геологии и минералогии имени В. С. Соболева, Государственного природного заповедника "Тунгусский" и Института биофизики исследуют следы катастрофы, чтобы восстановить ее сценарий.

"Загадка Тунгусской катастрофы беспокоит ученых и общественность. Многие специалисты, принимая участие в экспедициях, не теряют надежды разгадать ее сценарий, — приводятся в пресс-релизе ИЯФ СО РАН слова заместителя директора по научной работе заповедника "Тунгусский", кандидата биологических наук Артура Мейдуса. — Этого метеорита как материального тела нет, но есть сохранившиеся до сегодняшнего дня следы очень сильного взрыва и его последствий — их анализом и занимаются исследователи. Современные научные методы позволили продвинуться далеко вперед".

Сейчас специалисты исследуют донные отложения озера Заповедное. Хотя оно находится вне территории Тунгусской катастрофы, весенние и осенние сточные воды и река Лакура принесли туда ее следы.

"Оно глубокое, и илистые отложения, накопившиеся в нем, не перемешиваются, а оседают и хранят информацию прошлых лет. Среди этой информации — история непрерывных климатических изменений и катастрофических событий", — поясняет Артур Мейдус.

По словам ученого, в слоях 1908-1910 годов отмечаются следы пожаров и выброса в атмосферу частиц материи как земного, так и космического происхождения. Это более светлые слои, отчетливо выделяющиеся на фоне темной толщи. В них обнаружилось повышенное содержание калия, титана, рубидия, иттрия и циркония, что говорит о связи с последствиями взрыва тунгусского космического тела.

© Фото : Ф. Дарьин Поверхность вскрытого керна отложений озера Заповедное. На фоне темноокрашенных глин отчетливо виден слой светлого цвета, датируемый 1908-1910 годами © Фото : Ф. Дарьин Поверхность вскрытого керна отложений озера Заповедное. На фоне темноокрашенных глин отчетливо виден слой светлого цвета, датируемый 1908-1910 годами

Критерии поиска космических частиц по набору характерных элементов ученые отработали в более ранних экспериментах с образцами Челябинского и Сихотэ-Алиньского метеоритов.

Следующим шагом, по словам исследователей, должен стать целенаправленный поиск микрочастиц внеземного происхождения в датированных методом радиоуглеродного анализа слоях донных отложений. В этом помогут современные методы, такие как рентгенофлуоресцентный анализ c использованием синхротронного излучения.

Это неразрушающий метод изучения элементного состава. По положению пика на шкале энергий ученые определяют химический элемент, а по интенсивности пика — содержание элемента в образце. Совмещение рентгенофлуоресцентного анализа с возбуждением синхротронным излучением позволяет исследовать содержание элементов с относительными концентрациями до миллионных долей процента.

"Согласно современным моделям, взрыв Тунгусского объекта произошел на высоте около восьми-десяти километров. Волна в эпицентре, идущая вертикально вниз, просто обрезала ветки деревьев, оставив нетронутыми стволы, а распространявшаяся в стороны — положила лес на территории в две тысячи квадратных километров, — рассказывает первый автор статьи, старший научный сотрудник Лаборатории литогеодинамики осадочных бассейнов ИГМ СО РАН, кандидат геолого-минералогических наук Андрей Дарьин. — Деревья вывернуло с корнем, и уже весной следующего года произошел смыв терригенного вещества в озера, где оно и осело толстым слоем".

Главное, считают ученые, теперь известно конкретное место, где искать частицы Тунгусского метеорита.