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РИА Наука
2020-02-26T15:48+0300
https://ria.ru/20200226/1565224889.html
Сибирские ученые обнаружили в озере следы Тунгусского метеорита
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РИА Новости

Сибирские ученые обнаружили в озере следы Тунгусского метеорита

13:57 26.02.2020 (обновлено: 15:48 26.02.2020)
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© Фото : Ф. ДарьинПолевая экспедиция. Отбор кернов в озере Заповедное
Полевая экспедиция. Отбор кернов в озере Заповедное
© Фото : Ф. Дарьин
Полевая экспедиция. Отбор кернов в озере Заповедное
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Cибирские ученые обнаружили в озерных отложениях близ места Тунгусской катастрофы слои, индикаторные микроэлементы в которых свидетельствуют о возможном присутствии космического вещества. Предварительные результаты цикла исследований опубликованы в журнале "Известия Российской академии наук".
Все предположения о природе так называемой Тунгусской катастрофы, произошедшей в Восточной Сибири в 1908 году, до сих пор остаются только гипотезами. Наиболее вероятные из них — падение метеорита и взрыв космического тела в атмосфере над Землей.
Ученые из Института ядерной физики имени Г. И. Будкера, Института геологии и минералогии имени В. С. Соболева, Государственного природного заповедника "Тунгусский" и Института биофизики исследуют следы катастрофы, чтобы восстановить ее сценарий.
"Загадка Тунгусской катастрофы беспокоит ученых и общественность. Многие специалисты, принимая участие в экспедициях, не теряют надежды разгадать ее сценарий, — приводятся в пресс-релизе ИЯФ СО РАН слова заместителя директора по научной работе заповедника "Тунгусский", кандидата биологических наук Артура Мейдуса. — Этого метеорита как материального тела нет, но есть сохранившиеся до сегодняшнего дня следы очень сильного взрыва и его последствий — их анализом и занимаются исследователи. Современные научные методы позволили продвинуться далеко вперед".
Сейчас специалисты исследуют донные отложения озера Заповедное. Хотя оно находится вне территории Тунгусской катастрофы, весенние и осенние сточные воды и река Лакура принесли туда ее следы.
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"Оно глубокое, и илистые отложения, накопившиеся в нем, не перемешиваются, а оседают и хранят информацию прошлых лет. Среди этой информации — история непрерывных климатических изменений и катастрофических событий", — поясняет Артур Мейдус.
По словам ученого, в слоях 1908-1910 годов отмечаются следы пожаров и выброса в атмосферу частиц материи как земного, так и космического происхождения. Это более светлые слои, отчетливо выделяющиеся на фоне темной толщи. В них обнаружилось повышенное содержание калия, титана, рубидия, иттрия и циркония, что говорит о связи с последствиями взрыва тунгусского космического тела.
© Фото : Ф. ДарьинПоверхность вскрытого керна отложений озера Заповедное. На фоне темноокрашенных глин отчетливо виден слой светлого цвета, датируемый 1908-1910 годами
Поверхность вскрытого керна отложений озера Заповедное. На фоне темноокрашенных глин отчетливо виден слой светлого цвета, датируемый 1908-1910 годами
© Фото : Ф. Дарьин
Поверхность вскрытого керна отложений озера Заповедное. На фоне темноокрашенных глин отчетливо виден слой светлого цвета, датируемый 1908-1910 годами
Критерии поиска космических частиц по набору характерных элементов ученые отработали в более ранних экспериментах с образцами Челябинского и Сихотэ-Алиньского метеоритов.
Следующим шагом, по словам исследователей, должен стать целенаправленный поиск микрочастиц внеземного происхождения в датированных методом радиоуглеродного анализа слоях донных отложений. В этом помогут современные методы, такие как рентгенофлуоресцентный анализ c использованием синхротронного излучения.
Это неразрушающий метод изучения элементного состава. По положению пика на шкале энергий ученые определяют химический элемент, а по интенсивности пика — содержание элемента в образце. Совмещение рентгенофлуоресцентного анализа с возбуждением синхротронным излучением позволяет исследовать содержание элементов с относительными концентрациями до миллионных долей процента.
"Согласно современным моделям, взрыв Тунгусского объекта произошел на высоте около восьми-десяти километров. Волна в эпицентре, идущая вертикально вниз, просто обрезала ветки деревьев, оставив нетронутыми стволы, а распространявшаяся в стороны — положила лес на территории в две тысячи квадратных километров, — рассказывает первый автор статьи, старший научный сотрудник Лаборатории литогеодинамики осадочных бассейнов ИГМ СО РАН, кандидат геолого-минералогических наук Андрей Дарьин. — Деревья вывернуло с корнем, и уже весной следующего года произошел смыв терригенного вещества в озера, где оно и осело толстым слоем".
Главное, считают ученые, теперь известно конкретное место, где искать частицы Тунгусского метеорита.
"Изучаемый нами совместно с геологами слой выделяется на фоне темноокрашенных глин с тонкой слоистостью белым цветом и толщиной пять-восемь миллиметров. Такой большой слой отложился из-за повышенного сброса материала в озеро. Внутри именно этой области могут быть частицы внеземного происхождения", — говорит Андрей Дарьин.
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