ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к глобальному потеплению

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Более половины россиян считают, что глобальное потепление - это серьезная проблема, но платить за альтернативные источники энергии или энергоэффективные технологии не готовы, сообщил директор по стратегическому развитию компании Более половины россиян считают, что глобальное потепление - это серьезная проблема, но платить за альтернативные источники энергии или энергоэффективные технологии не готовы, сообщил директор по стратегическому развитию компании ВЦИОМ Степан Львов.

"Было предложено два суждения "Глобальное потепление - действительно серьезная проблема" и "Глобальное потепление - надуманная, раздутая проблема". ... Получается, что 52% сегодня считают, что есть такая проблема, и 40% не верят в серьезность этой проблемы", - сказал Львов на панельной дискуссии, представляя опрос ВЦИОМ.

По его словам, на вопрос, готовы ли россияне платить больше за следующие виды услуг и товаров, если они будут уверены, что их средства пойдут на внедрение альтернативных источников энергии или повышение энергоэффективности объектов, большинство ответили, что не готовы платить больше прежде всего за топливо (76%), за коммунальные услуги и обслуживание домов (74%), также за электроэнергию (69%), за пользование автомобилем (66%), за общественный транспорт (62%).

"Практически ни за один из видов энергопотребления наши сограждане не готовы платить больше", - отметил эксперт. Кроме этого, как показало исследование, 96% респондентов были бы согласны посадить одно или несколько деревьев для сокращения выбросов углекислого газа, лишь 4% ответили отрицательно.