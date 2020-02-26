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2020-02-26T13:55+0300
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ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к глобальному потеплению
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РИА Новости

ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к глобальному потеплению

13:55 26.02.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновПрохожие в Парке Горького в Москве
Прохожие в Парке Горького в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Более половины россиян считают, что глобальное потепление - это серьезная проблема, но платить за альтернативные источники энергии или энергоэффективные технологии не готовы, сообщил директор по стратегическому развитию компании ВЦИОМ Степан Львов.
"Было предложено два суждения "Глобальное потепление - действительно серьезная проблема" и "Глобальное потепление - надуманная, раздутая проблема". ... Получается, что 52% сегодня считают, что есть такая проблема, и 40% не верят в серьезность этой проблемы", - сказал Львов на панельной дискуссии, представляя опрос ВЦИОМ.
По его словам, на вопрос, готовы ли россияне платить больше за следующие виды услуг и товаров, если они будут уверены, что их средства пойдут на внедрение альтернативных источников энергии или повышение энергоэффективности объектов, большинство ответили, что не готовы платить больше прежде всего за топливо (76%), за коммунальные услуги и обслуживание домов (74%), также за электроэнергию (69%), за пользование автомобилем (66%), за общественный транспорт (62%).
"Практически ни за один из видов энергопотребления наши сограждане не готовы платить больше", - отметил эксперт. Кроме этого, как показало исследование, 96% респондентов были бы согласны посадить одно или несколько деревьев для сокращения выбросов углекислого газа, лишь 4% ответили отрицательно.
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Также 94% граждан готовы принять участие в акциях по высадке деревьев, если бы такие проводились в их городе, а 6% не готовы. По словам Львова, в опросе приняли участие 1,6 тысячи человек.
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ВЦИОМРоссияОбщество
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