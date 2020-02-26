Путин оценил ситуацию с преступлениями экстремистской направленности

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что число преступлений экстремистской направленности снизилось в 2019 году более чем вдвое, но призвал не расслабляться.
"Актуальной задачей для МВД остается противодействие экстремизму. У нас в прошлом году число преступлений с экстремистской направленностью уменьшилось, причем, более чем вдвое. Однако это, конечно, не повод для самоуспокоения. На МВД лежит особая ответственность за сохранение стабильности в обществе", - сказал Путин на коллегии МВД в среду.
"И, конечно, самого серьезного внимания требует обеспечение безопасности в местах массового пребывания граждан, особенно в период проведения масштабных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Я говорил об этом на недавней коллегии ФСБ и повторю - это задача для всех наших специальных служб и правоохранительных органов", - добавил президент РФ.