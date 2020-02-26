Путин призвал МВД проявлять участие к желающим связать жизнь с Россией

"Я прошу внимательно относиться к каждому конкретному случаю, проявлять участие и доброе радушное человеческое отношение к людям, которые хотят связать свою судьбу с Россией. При этом необходимо поставить надежный заслон на пути незаконной миграции", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии МВД в среду.

Он отметил, что в сфере миграции и оформления гражданства были приняты меры, которые дали возможность приобретать гражданство России в упрощенном порядке жителям Донбасса, а также облегчены процедуры переселения и получения гражданства соотечественникам. "Надо и в дальнейшем совершенствовать законодательную базу, а главное, правоприменительную практику в этом направлении", - подчеркнул Путин.