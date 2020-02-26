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Путин призвал МВД проявлять участие к желающим связать жизнь с Россией
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РИА Новости

Путин призвал МВД проявлять участие к желающим связать жизнь с Россией

13:53 26.02.2020 (обновлено: 14:20 26.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 26 февраля 2020
Президент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 26 февраля 2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Президент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 26 февраля 2020
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал МВД проявлять участие и доброе отношение к людям, которые хотят связать свою жизнь с Россией, но давать жесткий отпор незаконной миграции.
"Я прошу внимательно относиться к каждому конкретному случаю, проявлять участие и доброе радушное человеческое отношение к людям, которые хотят связать свою судьбу с Россией. При этом необходимо поставить надежный заслон на пути незаконной миграции", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии МВД в среду.
Он отметил, что в сфере миграции и оформления гражданства были приняты меры, которые дали возможность приобретать гражданство России в упрощенном порядке жителям Донбасса, а также облегчены процедуры переселения и получения гражданства соотечественникам. "Надо и в дальнейшем совершенствовать законодательную базу, а главное, правоприменительную практику в этом направлении", - подчеркнул Путин.
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии МВД РФ
Вчера, 13:43
Путин призвал повысить уровень раскрываемости преступлений
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Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Владимир ПутинРоссияОбщество
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