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2020-02-26T13:52+0300
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Политологи оценили мнение Суркова о гиперпрезидентской системе
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РИА Новости

Политологи оценили мнение Суркова о гиперпрезидентской системе

13:52 26.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПомощник президента России Владислав Сурков
Помощник президента России Владислав Сурков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Тезис экс-помощника президента РФ Владислава Суркова о сложившейся в стране гиперпрезидентской форме правления и предложение заново начать отсчет президентских сроков можно рассматривать как желание создать дополнительные споры вокруг конституционных изменений, но в целом происходящие процессы свидетельствуют о желании президента выйти из этой модели, а не закрепить ее, считают опрошенные РИА Новости политологи.
Экс-помощник главы РФ Владислав Сурков ранее заявил, что в России сложилась гиперпрезидентская форма правления, которую надо юридически закрепить. Он также предположил, что если в новом тексте конституции будут уточнены полномочия президента, то правовая логика приведет к необходимости заново начать отсчет президентских сроков.
По мнению старшего преподавателя МГИМО МИД РФ Алексея Зудина, "суперпрезидентская" форма правления начала складываться в России с момента избрания Владимира Путина президентом в 2000 году в связи с теми масштабами доверия, авторитета и поддержки, которые он получил. Однако предлагаемые поправки в конституцию как раз свидетельствуют о желании выйти из этой модели, подчеркнул эксперт.
"Мнение Суркова расходится с содержанием тех поправок к конституции, которые были предложены Путиным, и с вектором тех поправок, при всем том, что их довольно много и они усложнились, но тем не менее вектор там при всех оговорках достаточно четкий - это выход из суперпрезидентской модели и приближение к президентско-парламентской модели", - сказал Зудин РИА Новости.
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Поправки в Конституцию не предполагают обнуления президентских сроков
Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов уточнил, что именно нежелание переходить "в разряд бесконечно президентской республики" и инициировало те поправки в Конституцию РФ, которые происходят сегодня. Так, корректировки основного закона показывают изменение этой, по словам Суркова, "гиперпрезидентской системы", передавая дополнительный функционал отдельным институтам и ослабляя полномочия главы государства, добавил политолог.
"Последние изменения, которые в конституцию вносятся, они показывают, что гиперпрезидентская система несколько видоизменяется: получают дополнительный функционал отдельные институты, какая-то часть президентских полномочий ослабляется, передается Совбезу или Госсовету. Происходит распределение ответственности", - высказался он.

Обнуление ради дискуссии

Идею Суркова о том, что если будут уточнены полномочия президента, то правовая логика приведет к необходимости заново начать отсчет президентских сроков, Абзалов назвал "вызывающей вопросы".
"Многие пассажи Суркова вызывают вопросы. Например, идея с тем, что необходимо отсчет президентских сроков заново начинать, хотя было сказано стопроцентно, что сроки не обнуляются", - заявил он.
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Кремль оценил слова Суркова об обнулении президентских сроков
Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин, в свою очередь, предположил, что заявление бывшего помощника главы РФ можно расценивать как желание Суркова создать дополнительные споры вокруг конституционных изменений.
"Я думаю, что обнуление президентского срока - это громкое заявление, которое направлено на то, чтобы вызвать широкий общественный резонанс. В данной ситуации мне кажется это неуместным", - сказал Мухин РИА Новости.
С ним согласен и Зудин, по мнению которого предложение Суркова может носить "игровой характер" и сознательно быть дискуссионным.
"Кроме того, вроде бы это его первое публичное появление после того, как он ушел в отставку, и на самом деле здесь суть не в тех поправках, которые он предлагает, а суть в том, что таким образом Владислав Сурков вернулся в публичное пространство", - добавил эксперт.
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Дмитрий АбзаловАлексей ЗудинАлексей МухинКонституция РФВладислав СурковВладимир ПутинПолитика
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