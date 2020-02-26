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Новое оружие России
2020-02-26T17:28+0300
https://ria.ru/20200226/1565224444.html
ВКС получили первый зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь"
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РИА Новости

ВКС получили первый зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь"

13:50 26.02.2020 (обновлено: 17:28 26.02.2020)
21203
© Фото : Минобороны РФЗенитная ракетная система С-350 "Витязь" поступила в Воздушно-космические силы РФ. 26 февраля 2020
Зенитная ракетная система С-350 Витязь поступила в Воздушно-космические силы РФ. 26 февраля 2020
© Фото : Минобороны РФ
Зенитная ракетная система С-350 "Витязь" поступила в Воздушно-космические силы РФ. 26 февраля 2020
ГАТЧИНА (Ленинградская область), 26 фев — РИА Новости. Первый зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" поступил в состав Воздушно-космических сил, сообщило Министерство обороны.
Отмечается, что комплекс уже прибыл в учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине, где прошла тренировка по обнаружению и уничтожению условного воздушного противника.
"Боевой расчет ЗРК С-350 продемонстрировал свои навыки, уничтожил электронными пусками условного противника и совершил марш в новый позиционный район", — добавили в министерстве.
Мобильная многоканальная зенитная ракетная система средней дальности С-350 "Витязь" предназначена для защиты государственных, промышленных, военных объектов и группировок войск от ударов современных и перспективных средств воздушного нападения.
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Система может уничтожать воздушные цели на дальностях более 120 километров и на высотах более 30 километров. Комплекс приводится в боевую готовность в пределах пяти минут.
В боекомплект входят ракеты средней дальности, используемые в ЗРС С-400, и ракеты малой дальности.
Впервые широкой публике систему представили на форуме "Армия-2019".
Как заявляли в Вооруженных силах, поступление С-350 сделает борьбу с крылатыми ракетами эффективнее в два — два с половиной раза. Система идет на замену С-300ПС с ракетами типа В55Р.
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Обсудить 27
Новое оружие РоссииС-300ПСВооруженные силы РФРоссия
Популярные комментарии
Замечательно ⭐⭐⭐⭐⭐ Всё устаревшее вооружение продадим 💰💰💰💰💰 в Индию Пакистан Турцию ну и дальше по списку
26 февраля, 16:28
Архангел Гавриил
8213004
На Донбас надо отправить брат;ям нашим - дивизиона хватит за глаза
26 февраля, 16:33
Архангел Гавриил
8102023
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