ВКС получили первый зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь"

ГАТЧИНА (Ленинградская область), 26 фев — РИА Новости. Первый зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" поступил в состав Воздушно-космических сил, сообщило Министерство обороны.
Отмечается, что комплекс уже прибыл в учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине, где прошла тренировка по обнаружению и уничтожению условного воздушного противника.
"Боевой расчет ЗРК С-350 продемонстрировал свои навыки, уничтожил электронными пусками условного противника и совершил марш в новый позиционный район", — добавили в министерстве.
Мобильная многоканальная зенитная ракетная система средней дальности С-350 "Витязь" предназначена для защиты государственных, промышленных, военных объектов и группировок войск от ударов современных и перспективных средств воздушного нападения.
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Система может уничтожать воздушные цели на дальностях более 120 километров и на высотах более 30 километров. Комплекс приводится в боевую готовность в пределах пяти минут.
В боекомплект входят ракеты средней дальности, используемые в ЗРС С-400, и ракеты малой дальности.
Впервые широкой публике систему представили на форуме "Армия-2019".
Как заявляли в Вооруженных силах, поступление С-350 сделает борьбу с крылатыми ракетами эффективнее в два — два с половиной раза. Система идет на замену С-300ПС с ракетами типа В55Р.