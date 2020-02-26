ВКС получили первый зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь"

ГАТЧИНА (Ленинградская область), 26 фев — РИА Новости. Первый зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" поступил в состав Первый зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" поступил в состав Воздушно-космических сил , сообщило Министерство обороны.

Отмечается, что комплекс уже прибыл в учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине, где прошла тренировка по обнаружению и уничтожению условного воздушного противника.

"Боевой расчет ЗРК С-350 продемонстрировал свои навыки, уничтожил электронными пусками условного противника и совершил марш в новый позиционный район", — добавили в министерстве.

Мобильная многоканальная зенитная ракетная система средней дальности С-350 "Витязь" предназначена для защиты государственных, промышленных, военных объектов и группировок войск от ударов современных и перспективных средств воздушного нападения.

Система может уничтожать воздушные цели на дальностях более 120 километров и на высотах более 30 километров. Комплекс приводится в боевую готовность в пределах пяти минут.

В боекомплект входят ракеты средней дальности, используемые в ЗРС С-400, и ракеты малой дальности.

Впервые широкой публике систему представили на форуме "Армия-2019".