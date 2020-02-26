Путин оценил работу по профилактике подростковой преступности

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал правоохранителей активнее работать в интернет-пространстве, не допустить вовлечения несовершеннолетних в преступность через сеть.
"Важный и объемный участок вашей работы - это профилактика правонарушений, особенно среди несовершеннолетних. Несмотря на снижение подростковой преступности за прошедший период, о котором я уже говорил, важно наращивать активность на этом направлении, подключать к работе с трудными подростками, с группами риска и общественные и религиозные организации. В поле вашего постоянного внимания должно находиться и интернет-пространство, в котором продолжают действовать разного рода радикальные группы, пропагандирующие уголовную субкультуру, склоняющие подростков к самоубийствам, совершению правонарушений", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии МВД в среду.
"Повторю, работа по их выявлению должна вестись постоянно, а организаторы и подстрекатели - нести заслуженное наказание. Прошу также максимально ответственно подойти к обеспечению комплексной безопасности детских и образовательных учреждений - детсадов, школ, училищ и так далее", - подчеркнул президент.