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Путин оценил работу по профилактике подростковой преступности
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РИА Новости

Путин оценил работу по профилактике подростковой преступности

13:48 26.02.2020 (обновлено: 14:18 26.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 26 февраля 2020
Президент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 26 февраля 2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Президент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 26 февраля 2020
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал правоохранителей активнее работать в интернет-пространстве, не допустить вовлечения несовершеннолетних в преступность через сеть.
"Важный и объемный участок вашей работы - это профилактика правонарушений, особенно среди несовершеннолетних. Несмотря на снижение подростковой преступности за прошедший период, о котором я уже говорил, важно наращивать активность на этом направлении, подключать к работе с трудными подростками, с группами риска и общественные и религиозные организации. В поле вашего постоянного внимания должно находиться и интернет-пространство, в котором продолжают действовать разного рода радикальные группы, пропагандирующие уголовную субкультуру, склоняющие подростков к самоубийствам, совершению правонарушений", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии МВД в среду.
"Повторю, работа по их выявлению должна вестись постоянно, а организаторы и подстрекатели - нести заслуженное наказание. Прошу также максимально ответственно подойти к обеспечению комплексной безопасности детских и образовательных учреждений - детсадов, школ, училищ и так далее", - подчеркнул президент.
Президент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 26 февраля 2020
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Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Владимир ПутинРоссияБезопасностьОбщество
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