Путин оценил работу по профилактике подростковой преступности

"Повторю, работа по их выявлению должна вестись постоянно, а организаторы и подстрекатели - нести заслуженное наказание. Прошу также максимально ответственно подойти к обеспечению комплексной безопасности детских и образовательных учреждений - детсадов, школ, училищ и так далее", - подчеркнул президент.