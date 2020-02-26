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Назван самый популярный смартфон 2019 года
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РИА Новости

Назван самый популярный смартфон 2019 года

13:46 26.02.2020 (обновлено: 13:49 26.02.2020)
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© AP Photo / NOAH BERGERСмартфон Apple iPhone Xr
Смартфон Apple iPhone Xr
© AP Photo / NOAH BERGER
МОСКВА, 26 фев РИА Новости. Iphone XR стал самым продаваемым смартфоном в мире по итогам 2019 года. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на данные исследовательской компании Omdia.
Согласно подсчетам, Apple в прошлом году продала 46,3 миллиона смартфонов этой версии.
Второе место занимает Iphone 11 c 37,3 миллиона проданных устройств.
На трех следующих строчках рейтинга располагаются смартфоны линейки Galaxy от Samsung – A10 (30,3 миллиона), А50 (24,2 миллиона), и А20 (19,2 миллиона).
В десятку также вошли Iphone 11 Pro Max, Iphone 11 Pro и Iphone 8, а также Redmi Note 7 и Samsung Galaxy J2 Core.
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