Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-26T13:46+0300
https://ria.ru/20200226/1565224156.html
"Мегафон" запустил международный 5G-роуминг
https://cdn22.img.ria.ru/images/152109/08/1521090812_0:0:3159:1777_1036x0_80_0_0_058ea213c5daa986f1c8a23279a24f06.jpg
РИА Новости

"Мегафон" запустил международный 5G-роуминг

13:45 26.02.2020 (обновлено: 13:46 26.02.2020)
150
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПавильон оператора связи "Мегафон" на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме
Павильон оператора связи Мегафон на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 фев, РИА Новости. Сотовый оператор "Мегафон" открыл доступ к услугам 5G в международном роуминге, говорится в сообщении компании.
Роуминговым партнером компании выступила телекоммуникационная группа Orange, оказывающая услуги мобильной связи в 23 странах. Первой страной, где будет доступна эта услуга, стала Румыния. "Соглашение позволит абонентам "Мегафона" регистрироваться в сети 5G на территории страны и пользоваться сверхбыстрым мобильным интернетом на условиях, аналогичных роумингу в обычных сетях 3G/4G", - уточняется в сообщении.
Сотрудник Huawei демонстрирует возможности устройства Huawei Mate XS
24 февраля, 17:53
Huawei представила складной смартфон, поддерживающий 5G
Отмечается, что покрытие оператора-партнера включает в себя города Бухарест, Брашов, Яссы, а также туристический центр Клуж-Напока.
"Совместно с Orange мы впервые открываем возможности 5G-роуминга российским пользователям мобильной связи. Совсем скоро оценить скорости сверхбыстрого мобильного интернета смогут наши путешественники в других странах, причем не меняя SIM-карты", – заявил коммерческий директор "Мегафона" Влад Вольфсон.
Orange Romania использует диапазон C-Band n78 (3,4-3,8 ГГц), в котором работает большинство стран, уже запустивших в коммерческую эксплуатацию сети пятого поколения. Подключение к сети возможно с использованием смартфонов Samsung Galaxy Note 10 5G, Samsung Galaxy S10 5G, Samsung Galaxy Fold 5G, Huawei Mate 20 Х, Xiaomi Mi Mix3 5G, Vivo Nex3 5G и других моделей. В зависимости от версии аппарата абоненту может потребоваться перевести устройство в режим 5G и выбрать сеть Orange вручную, отмечают в компании.
Мобильный интернет является востребованной услугой у абонентов "Мегафона", выезжающих в международный роуминг. "В 2019 году объем трафика в сетях зарубежных партнеров оператора вырос в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. На долю стран Европы приходится 52% от общего объема передачи данных в роуминге", - уточнили в пресс-службе.
Майк Помпео на Мюнхенской конференции по безопасности
15 февраля, 12:02
Помпео назвал технологические компании "троянским конем" разведки КНР
000000
Обсудить 0
OrangeМегафонРумынияРоссияТехнологии
Рекомендуем
Американская певица Уитни Хьюстон
В Сети появились первые кадры с концерта голограммы Уитни Хьюстон
Большой крохаль
В Нью-Йорке ищут утку, застрявшую в пластиковом кольце
Город Иркутск
Благотворительный проект Альберта Авдоляна попал в рейтинг Forbes
Глава республики Адыгея Мурат Кумпилов
Глава Адыгеи поддержал "семейный" пакет поправок в Конституцию
Стали известны финалисты конкурса Уроки Победы
Победителей конкурса "Уроки Победы" объявят в апреле
Мурат Кумпилов
Глава Адыгеи проинспектировал медцентры, созданные по нацпроектам
Майнинг-ферма
Эксперт: майнеры тратят около 10% прибыли на электричество
Стенд компании Mail.ru Group
Голосовой помощник "Маруся" интегрируют во все сервисы Mail.ru Group
Семья осматривает квартиру нового дома
В Подмосковье начался прием заявок на получение социальной ипотеки
Актриса Сальма Хайек на пресс-конференции фильма Неизбранные дороги в рамках кинофестиваля Берлинале - 2020
Сальма Хайек назвала "привилегий" сыграть роль на испанском языке
Первый гражданский вертолет Ми-38 с салоном повышенной комфортности в здании Казанского вертолетного завода
"Вертолеты России" передали заказчику первый серийный Ми-38
Заседание суда по делу об убийстве Бориса Немцова
Дело об убийстве Бориса Немцова
Народный депутат Сергей Тигипко
Тигипко не рассматривают на пост премьера, заявили в "Слуге народа"
Помощник президента России Владислав Сурков
Политологи оценили мнение Суркова о гиперпрезидентской системе
Сейсмограф
В восточной части Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44Помпео призвал лидера Косово отменить пошлины на сербские товары
05:41Сирийские военные обнаружили подземный лагерь боевиков
05:39Цена нефти марки Brent опустилась ниже $52 за баррель
05:16Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко
05:11По новой книге автора "Пятидесяти оттенков серого" снимут фильм
05:09Парламент Туниса проголосовал за доверие правительству Фахфаха
05:05Боевики организовали лагерь на руинах древнейшего города в Сирии
05:04Блогер опубликовал снимки котов из "капсулы времени" возрастом 120 лет
04:48Южная Корея и США отложат совместные учения из-за коронавируса
04:46Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 1595 человек
04:44Ученые: у летавших на Луну астронавтов повысился риск ранней смерти
04:41Роспотребнадзор: деньги за турпутевку можно вернуть из-за коронавируса
04:29В Китае за день из-за коронавируса скончались 29 человек
04:25ВЦИОМ: 88% россиян планируют есть блины на Масленицу
04:23При авиаударе в Идлибе погибли два турецких военных
04:22Поклонников Степаненко удивили перемены в ее внешности
04:06Трамп дал советы, как не заразиться коронавирусом
04:04Новый бронетранспортер БТР-82АТ впервые покажут на форуме Армия-2020
04:01Бритни Спирс сняла на видео, как сломала ногу
04:01В Минюсте пообещали пересмотреть размер дорожных штрафов в новом КоАП
Лента новостейМолния