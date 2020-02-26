Минобразования Крыма охарактеризовало подростков, готовивших теракт

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Заместитель министра образования, науки и молодежи Крыма Айдер Аблятипов, который входил в состав изучавший обстановку в школе и колледже Керчи комиссии, дал подробную характеристику двум подростками, обвиняемым в приготовлении терактов в учебных заведениях.

По данным следствия, два подростка из Керчи планировали два теракта в образовательных учреждениях и успели смастерить бомбы по инструкциям из интернета, а также опробовать их на домашних животных. О задержании двух подозреваемых ФСБ объявила 18 февраля. Против них возбуждены дела о приготовлении к теракту группой лиц по предварительному сговору. Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу обоих подростков до 18 апреля.

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"Ребята не были отличниками, но они учились удовлетворительно. Они не ломали парты, стекла. Оба посещали дополнительные занятия, разные, в том числе патриотического направления. Интересы одного - более инженерно-технического характера, у второго - английский язык… Какие отношения у них были с преподавателями? Хорошие. На учете не состояли. Жалоб со стороны одноклассников не было, так как они агрессии не проявляли. Достаточно были замкнуты оба, интроверты", - сказал РИА Новости Аблятипов.

Он отметил, что обвинять преподавателей в том, что они "не доглядели", нет оснований – особых поводов или наклонностей для пристального внимания подростки не проявляли.

"Выяснилось, что они постоянно сидели в социальных сетях. Один из них был достаточно продвинутый, он это делал под различными именами, аккаунтами. У него таких ников было очень много, то есть он действительно был хороший специалист. Школьные педагоги это проследить никак не могли, там 370 учащихся, и у них нет таких полномочий", - сказал Аблятипов, добавив, что школьнику 14 лет.

Отвечая на вопрос, заходил ли школьник на страницы с инструкциями по изготовлению взрывных устройств, замминистра отметил: "Есть точка зрения, что он находился в этих социальных сетях, он смотрел".