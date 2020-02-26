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Минобразования Крыма охарактеризовало подростков, готовивших теракт
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РИА Новости

Минобразования Крыма охарактеризовало подростков, готовивших теракт

13:45 26.02.2020
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© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкЗадержание сотрудниками ФСБ РФ подростков в Керчи, готовивших террористические акты
Задержание сотрудниками ФСБ РФ подростков в Керчи, готовивших террористические акты
© РИА Новости / ФСБ РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Заместитель министра образования, науки и молодежи Крыма Айдер Аблятипов, который входил в состав изучавший обстановку в школе и колледже Керчи комиссии, дал подробную характеристику двум подростками, обвиняемым в приготовлении терактов в учебных заведениях.
По данным следствия, два подростка из Керчи планировали два теракта в образовательных учреждениях и успели смастерить бомбы по инструкциям из интернета, а также опробовать их на домашних животных. О задержании двух подозреваемых ФСБ объявила 18 февраля. Против них возбуждены дела о приготовлении к теракту группой лиц по предварительному сговору. Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу обоих подростков до 18 апреля.
"Ребята не были отличниками, но они учились удовлетворительно. Они не ломали парты, стекла. Оба посещали дополнительные занятия, разные, в том числе патриотического направления. Интересы одного - более инженерно-технического характера, у второго - английский язык… Какие отношения у них были с преподавателями? Хорошие. На учете не состояли. Жалоб со стороны одноклассников не было, так как они агрессии не проявляли. Достаточно были замкнуты оба, интроверты", - сказал РИА Новости Аблятипов.
Он отметил, что обвинять преподавателей в том, что они "не доглядели", нет оснований – особых поводов или наклонностей для пристального внимания подростки не проявляли.
"Выяснилось, что они постоянно сидели в социальных сетях. Один из них был достаточно продвинутый, он это делал под различными именами, аккаунтами. У него таких ников было очень много, то есть он действительно был хороший специалист. Школьные педагоги это проследить никак не могли, там 370 учащихся, и у них нет таких полномочий", - сказал Аблятипов, добавив, что школьнику 14 лет.
Отвечая на вопрос, заходил ли школьник на страницы с инструкциями по изготовлению взрывных устройств, замминистра отметил: "Есть точка зрения, что он находился в этих социальных сетях, он смотрел".
По данным ФСБ, один из задержанных уже попадал в поле зрения спецслужб после того, как в соцсети публично одобрил преступления Владислава Рослякова, устроившего массовое убийство в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года. С ним провели профилактическую беседу, но в дальнейшем подросток вступил в сообщество неонацистов, где в свое время состоял и Росляков.
В Саратове задержаны подростки за подготовку массового убийства
Вчера, 10:05
ФСБ задержала двух подростков, готовивших нападение в Саратове
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КерчьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СимферопольРеспублика КрымОбщество
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