Путин призвал повысить уровень раскрываемости преступлений

МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на коллегии МВД призвал в 2020 году повысить уровень раскрываемости преступлений, заявив, что на решении этой задачи должны сосредоточиться оперативные, следственные и все иные подразделения ведомства.
"В предстоящий год важно существенно активизировать работу по целому ряду направлений, и прежде всего, повысить уровень раскрываемости преступлений в целом. Это одна из основных задач ведомства и на ее решении должны быть сосредоточены усилия оперативных, следственных, всех иных подразделений", - сказал Путин в среду на расширенном заседании коллегии МВД.