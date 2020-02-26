Путин поручил закрыть доступ к сайтам, пропагандирующим наркотики

"Обращаю ваше внимание совместно с Роскомнадзором, МВД необходимо перекрыть доступ к сайтам и страницам в соцсетях, пропагандирующим наркотики. Кроме того, прошу Государственную думу, правительство вернуться к детальной проработке законодательной инициативы по установлению уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии МВД в среду.