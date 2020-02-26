Путин поручил закрыть доступ к сайтам, пропагандирующим наркотики

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил МВД и Роскомнадзору закрыть доступ к сайтам и соцсетям, пропагандирующим наркотики, а также правительству и Госдуме - вернуться к вопросу обсуждения уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете.
"Обращаю ваше внимание совместно с Роскомнадзором, МВД необходимо перекрыть доступ к сайтам и страницам в соцсетях, пропагандирующим наркотики. Кроме того, прошу Государственную думу, правительство вернуться к детальной проработке законодательной инициативы по установлению уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии МВД в среду.