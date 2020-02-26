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Путин на коллегии МВД призвал защищать интересы бизнесменов
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РИА Новости

Путин на коллегии МВД призвал защищать интересы бизнесменов

13:34 26.02.2020 (обновлено: 14:17 26.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 26 февраля 2020
Президент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 26 февраля 2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Президент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 26 февраля 2020
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов не должны видеть в каждом бизнесмене нарушителя закона, а защищать их интересы, заявил президент России Владимир Путин.
Выступая в среду на коллегии МВД, Путин отметил, что жалоб со стороны предпринимателей на давление правоохранительных органов, на незаконные и необоснованные действия, в том числе со стороны сотрудников МВД, по-прежнему много.
"Экономическая безопасность заключается не в том, чтобы в каждом предпринимателе видеть потенциального нарушителя, а в защите нашего отечественного бизнеса, наших законопослушных граждан, которые созидают, создают новые рабочие места, работаю сами", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что именно такая работа в области экономической безопасности является важнейшим элементом формирования привлекательного, комфортного и цивилизованного делового климата в России.
Среди направлений работы МВД Путин также обозначил дальнейшую декриминализацию экономики страны, борьбу с коррупцией и защиту бюджетных средств от хищений.
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