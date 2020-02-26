Путин на коллегии МВД призвал защищать интересы бизнесменов

"Экономическая безопасность заключается не в том, чтобы в каждом предпринимателе видеть потенциального нарушителя, а в защите нашего отечественного бизнеса, наших законопослушных граждан, которые созидают, создают новые рабочие места, работаю сами", - сказал Путин.