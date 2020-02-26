Путин на коллегии МВД призвал защищать интересы бизнесменов

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов не должны видеть в каждом бизнесмене нарушителя закона, а защищать их интересы, заявил президент России Владимир Путин.
Выступая в среду на коллегии МВД, Путин отметил, что жалоб со стороны предпринимателей на давление правоохранительных органов, на незаконные и необоснованные действия, в том числе со стороны сотрудников МВД, по-прежнему много.
"Экономическая безопасность заключается не в том, чтобы в каждом предпринимателе видеть потенциального нарушителя, а в защите нашего отечественного бизнеса, наших законопослушных граждан, которые созидают, создают новые рабочие места, работаю сами", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что именно такая работа в области экономической безопасности является важнейшим элементом формирования привлекательного, комфортного и цивилизованного делового климата в России.
Среди направлений работы МВД Путин также обозначил дальнейшую декриминализацию экономики страны, борьбу с коррупцией и защиту бюджетных средств от хищений.
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