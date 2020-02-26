Путин призвал МВД и Минтранс обратить внимание на ДТП с участием такси

"Более чем в полтора раза увеличилось количество ДТП, совершенных водителями такси. Число погибших при этом увеличилось более, чем на треть, раненых - в полтора раза. Прошу вместе с коллегами из Минтранса и других ведомств обратить на это особое внимание и предложить эффективные механизмы исправления ситуации", - сказал Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МВД.