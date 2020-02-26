Путин призвал МВД и Минтранс обратить внимание на ДТП с участием такси

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил МВД и Минтранс обратить внимание на ДТП с участием такси, отметив, что их число увеличилось в полтора раза.
"Более чем в полтора раза увеличилось количество ДТП, совершенных водителями такси. Число погибших при этом увеличилось более, чем на треть, раненых - в полтора раза. Прошу вместе с коллегами из Минтранса и других ведомств обратить на это особое внимание и предложить эффективные механизмы исправления ситуации", - сказал Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МВД.
9 апреля 2019, 17:33Московские власти сообщили о росте числа ДТП с участием такси