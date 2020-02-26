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Путин призвал МВД и Минтранс обратить внимание на ДТП с участием такси
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РИА Новости

Путин призвал МВД и Минтранс обратить внимание на ДТП с участием такси

13:33 26.02.2020 (обновлено: 14:07 26.02.2020)
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© АГН "Москва"Последствия ДТП с участием такси в районе Выхино-Жулебино
Последствия ДТП с участием такси в районе Выхино-Жулебино
© АГН "Москва"
Последствия ДТП с участием такси в районе Выхино-Жулебино. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил МВД и Минтранс обратить внимание на ДТП с участием такси, отметив, что их число увеличилось в полтора раза.
"Более чем в полтора раза увеличилось количество ДТП, совершенных водителями такси. Число погибших при этом увеличилось более, чем на треть, раненых - в полтора раза. Прошу вместе с коллегами из Минтранса и других ведомств обратить на это особое внимание и предложить эффективные механизмы исправления ситуации", - сказал Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МВД.
Ограничение скорости
9 апреля 2019, 17:33
Московские власти сообщили о росте числа ДТП с участием такси
2011105
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Министерство транспорта РФ (Минтранс России)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Владимир ПутинОбщество
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