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Путин призвал МВД реагировать на все факты произвола предельно жестко
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РИА Новости

Путин призвал МВД реагировать на все факты произвола предельно жестко

13:30 26.02.2020 (обновлено: 14:22 26.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 26 февраля 2020
Президент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 26 февраля 2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Президент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 26 февраля 2020
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал министерство внутренних дел предельно жестко реагировать на все факты произвола, фальсификаций и прямого подлога, избавляться от таких сотрудников, преступающих закон.
На расширенном заседании коллегии МВД в среду президент попросил сотрудников ведомства принять дополнительные меры по организации работы на досудебной стадии уголовного судопроизводства, а также уделить особое внимание вопросам обеспечения законности органами дознания и предварительного следствия.
"На все факты произвола, фальсификаций, прямого подлога, что само по себе является уголовным преступлением, требую реагировать предельно жестко, пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от такого рода сотрудников, преступающих закон", - заявил Путин.
Он подчеркнул также, что следует строго соблюдать требование о разумном сроке уголовного судопроизводства.
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Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Владимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Демократически настроенный полицай.
26 февраля, 13:34
vvab6
18100008
Понятно, что это в первую очередь адресовано именно таким силовикам, кто строил свою карьеру не оглядываясь на дозволенные рамки законности. Только лишь через двадцать лет вседозволенность и произвол почему-то стали не устраивать верховную власть - это может только означать, что такое слепое попустительство всё это время считалось нормой, а все эти призвания лишь очередной популистский ход.
26 февраля, 15:16
Leonid
2710004
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