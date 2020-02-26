Путин призвал МВД реагировать на все факты произвола предельно жестко

МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал министерство внутренних дел предельно жестко реагировать на все факты произвола, фальсификаций и прямого подлога, избавляться от таких сотрудников, преступающих закон.
На расширенном заседании коллегии МВД в среду президент попросил сотрудников ведомства принять дополнительные меры по организации работы на досудебной стадии уголовного судопроизводства, а также уделить особое внимание вопросам обеспечения законности органами дознания и предварительного следствия.
"На все факты произвола, фальсификаций, прямого подлога, что само по себе является уголовным преступлением, требую реагировать предельно жестко, пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от такого рода сотрудников, преступающих закон", - заявил Путин.
Он подчеркнул также, что следует строго соблюдать требование о разумном сроке уголовного судопроизводства.
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