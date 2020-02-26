В Минздраве заявили о дефиците среднего медицинского персонала

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Дефицит среднего медицинского персонала в РФ составляет 120 тысяч человек, мощность подготовки специалистов надо увеличить минимум в два раза, заявила замглавы Минздрава Дефицит среднего медицинского персонала в РФ составляет 120 тысяч человек, мощность подготовки специалистов надо увеличить минимум в два раза, заявила замглавы Минздрава Татьяна Семенова

"Мы совместно с этими коллегами ( Минтрудом Минпросвещения - ред.) фиксируем 120-тысячный дефицит среднего медицинского персонала", - заявила она на круглом столе ОНФ по реализации нацпроекта "Здравоохранение" в 2019 году.

Замминистра отметила, что завершается обсуждение федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения для подготовки среднего медицинского персонала, где нормативные сроки обучения сокращены от исходных на 8 месяцев.

По словам Семеновой, объем притока в отрасль в этом году – 66 тысяч специалистов, в следующем году – около 72 тысяч специалистов, а максимальный выпуск 2022 года составит 77 тысяч специалистов.