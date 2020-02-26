В Минздраве заявили о дефиците среднего медицинского персонала

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Дефицит среднего медицинского персонала в РФ составляет 120 тысяч человек, мощность подготовки специалистов надо увеличить минимум в два раза, заявила замглавы Минздрава Татьяна Семенова.
"Мы совместно с этими коллегами (Минтрудом и Минпросвещения - ред.) фиксируем 120-тысячный дефицит среднего медицинского персонала", - заявила она на круглом столе ОНФ по реализации нацпроекта "Здравоохранение" в 2019 году.
Замминистра отметила, что завершается обсуждение федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения для подготовки среднего медицинского персонала, где нормативные сроки обучения сокращены от исходных на 8 месяцев.
По словам Семеновой, объем притока в отрасль в этом году – 66 тысяч специалистов, в следующем году – около 72 тысяч специалистов, а максимальный выпуск 2022 года составит 77 тысяч специалистов.
"В отрасли работает 1 миллион 300 тысяч среднего медицинского персонала. Среднестатистический отток и внутренняя миграция в пределах 6-8%. Математика очень простая: мощность подготовки специалистов надо увеличить как минимум в два раза", - добавила Семенова.