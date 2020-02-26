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В Минздраве заявили о дефиците среднего медицинского персонала
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РИА Новости

В Минздраве заявили о дефиците среднего медицинского персонала

13:26 26.02.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства здравоохранения РФ
Здание Министерства здравоохранения РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Здание Министерства здравоохранения РФ. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Дефицит среднего медицинского персонала в РФ составляет 120 тысяч человек, мощность подготовки специалистов надо увеличить минимум в два раза, заявила замглавы Минздрава Татьяна Семенова.
"Мы совместно с этими коллегами (Минтрудом и Минпросвещения - ред.) фиксируем 120-тысячный дефицит среднего медицинского персонала", - заявила она на круглом столе ОНФ по реализации нацпроекта "Здравоохранение" в 2019 году.
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Замминистра отметила, что завершается обсуждение федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения для подготовки среднего медицинского персонала, где нормативные сроки обучения сокращены от исходных на 8 месяцев.
По словам Семеновой, объем притока в отрасль в этом году – 66 тысяч специалистов, в следующем году – около 72 тысяч специалистов, а максимальный выпуск 2022 года составит 77 тысяч специалистов.
"В отрасли работает 1 миллион 300 тысяч среднего медицинского персонала. Среднестатистический отток и внутренняя миграция в пределах 6-8%. Математика очень простая: мощность подготовки специалистов надо увеличить как минимум в два раза", - добавила Семенова.
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Министерство просвещения России (Минпросвещения России)Татьяна СеменоваЗдоровье - ОбществоОбщероссийский народный фронтМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)РоссияОбщество
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