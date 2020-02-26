Голунов одобрил освобождение экс-полицейского, подбросившего наркотики

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Журналист Журналист Иван Голунов не против освобождения одного из бывших полицейских Дениса Коновалова , который признался, что по указанию шефа подбросил ему наркотики.

Об этом заявил в среду адвокат корреспондента Сергей Бадамшин на заседании Басманного суда Москвы: "Поддерживаю ходатайство следователя об изменении меры пресечения".

Ранее Коновалов дал показания на экс-начальника отделения по контролю за оборотом героина и синтетических наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца. Как заявлял РИА Новости адвокат Алексей Коврижкин, на очной ставке Коновалов "дал показания, якобы [Ляховец] давал ему указания подбросить наркотики Голунову, что он и сделал".

Из материалов дела известно, что бывший старший оперативник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Коновалов сейчас нигде не работает, при этом вынужден как-то содержать жену и двух сыновей, один из которых - инвалид.

Всего же по уголовному делу о превышении полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков проходит пять офицеров. Виновными себя признают двое: Коновалов – в том, что подбросил наркотики, Максим Уметбаев – в "применении физической силы" к журналисту.

Следствие считает мотивом преступления карьеризм - повышение показателей выявленных и раскрытых преступлений. Сейчас выясняется, причастны ли арестованные к другим преступлениям.