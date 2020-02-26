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Голунов одобрил освобождение экс-полицейского, подбросившего наркотики
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РИА Новости

Голунов одобрил освобождение экс-полицейского, подбросившего наркотики

13:25 26.02.2020 (обновлено: 16:53 26.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБывший полицейский Денис Коновалов в суде
Бывший полицейский Денис Коновалов в суде
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Журналист Иван Голунов не против освобождения одного из бывших полицейских Дениса Коновалова, который признался, что по указанию шефа подбросил ему наркотики.
Об этом заявил в среду адвокат корреспондента Сергей Бадамшин на заседании Басманного суда Москвы: "Поддерживаю ходатайство следователя об изменении меры пресечения".
Ранее Коновалов дал показания на экс-начальника отделения по контролю за оборотом героина и синтетических наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца. Как заявлял РИА Новости адвокат Алексей Коврижкин, на очной ставке Коновалов "дал показания, якобы [Ляховец] давал ему указания подбросить наркотики Голунову, что он и сделал".
Из материалов дела известно, что бывший старший оперативник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Коновалов сейчас нигде не работает, при этом вынужден как-то содержать жену и двух сыновей, один из которых - инвалид.
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Всего же по уголовному делу о превышении полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков проходит пять офицеров. Виновными себя признают двое: Коновалов – в том, что подбросил наркотики, Максим Уметбаев – в "применении физической силы" к журналисту.
Следствие считает мотивом преступления карьеризм - повышение показателей выявленных и раскрытых преступлений. Сейчас выясняется, причастны ли арестованные к другим преступлениям.
Голунова задержали в Москве 6 июня прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили. Впоследствии ряд сотрудников полиции были уволены по решению главы МВД Владимира Колокольцева в связи с этим скандалом, а против пятерых из них возбудили уголовное дело.
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Денис КоноваловИван ГолуновДело журналиста Ивана ГолуноваМосква
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