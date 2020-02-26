Прокуратура сообщила, где учились пропавшие в море в Сочи подростки

СОЧИ, 26 фев - РИА Новости. Двое подростков, пропавших в море в Сочи, учились в восьмых классах в общеобразовательной и в коррекционной школах курорта, сообщает прокуратура Краснодарского края.
Ранее Следственный комитет РФ и МЧС сообщили, что вечером во вторник два 14-летних подростка пытались перейти реку Псезуапсе в поселке Лазаревском, оступились, и их смыло в море течением. По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, поиски детей велись всю ночь на берегу, так как из-за шторма невозможно было выйти в море. Утром в среду погода улучшилась, к поискам был привлечен вертолет Ка-32 МЧС России и катер, также поднят беспилотник, выдвинулся из центра Сочи второй катер. Группировка сил, ведущих поиск, увеличена до 200 человек.
"Подростки являются учащимися восьмых классов МБОУ СОШ №75 и государственной специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната №2 Сочи", - говорится в сообщении.
Прокуратура и Следственный комитет организовали доследственную проверку по факту исчезновения детей.