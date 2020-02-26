В Москве могут раньше срока проснуться летучие мыши

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Летучие мыши могут проснуться раньше срока - в апреле и даже марте - из-за теплой весны в столице, сообщается на сайте департамента природопользования и окружающей среды Москвы.
"Зачастую летучие мыши просыпаются в мае. Но если весна будет теплой, то они могут проснуться раньше – в апреле или даже в марте", - говорится в сообщении.
Зоологи отмечают, что летучие мыши есть в Москве, и в летнее время их можно увидеть в крупных городских парках, например, в Измайловском и Битцевском. Если вести себя тихо и осторожно, то поздно вечером на берегу какого-нибудь водоема или на опушке может посчастливиться встретить летучую мышь.
"На зиму зверьки прячутся в укромные места, где может зимовать одновременно несколько десятков особей", - говорится в сообщении.
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Также специалисты добавляют, что среди московских летучих мышей нет тех, кто может пить кровь, эти виды живут только в Южной Америке.
Аномально теплая зима наблюдается в этом году в столице. Январь стал самым теплым в истории метеонаблюдений, снег выпал в столице лишь в середине января. При этом уже в первый месяц года в столице расцвели первые подснежники, а на прошлой неделе уже начали распускаться почки вербы. Температурная аномалия, по данным синоптиков, нынешней зимой составляет порядка плюс 10 градусов.
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