В Москве могут раньше срока проснуться летучие мыши

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Летучие мыши могут проснуться раньше срока - в апреле и даже марте - из-за теплой весны в столице, сообщается на сайте департамента природопользования и окружающей среды Летучие мыши могут проснуться раньше срока - в апреле и даже марте - из-за теплой весны в столице, сообщается на сайте департамента природопользования и окружающей среды Москвы

"Зачастую летучие мыши просыпаются в мае. Но если весна будет теплой, то они могут проснуться раньше – в апреле или даже в марте", - говорится в сообщении.

Зоологи отмечают, что летучие мыши есть в Москве, и в летнее время их можно увидеть в крупных городских парках, например, в Измайловском и Битцевском. Если вести себя тихо и осторожно, то поздно вечером на берегу какого-нибудь водоема или на опушке может посчастливиться встретить летучую мышь.

"На зиму зверьки прячутся в укромные места, где может зимовать одновременно несколько десятков особей", - говорится в сообщении.

Также специалисты добавляют, что среди московских летучих мышей нет тех, кто может пить кровь, эти виды живут только в Южной Америке.