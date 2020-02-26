Милонов потребует от Минкультуры запретить прокат мультфильма "Вперед"

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал идеологической диверсией мультфильм "Вперед" с ЛГБТ-персонажем и заявил о намерении обратиться в Минкультуры РФ с требованием не выпускать картину в широкий прокат в России.
Российская премьера детского полнометражного мультфильма "Вперед" от студии Pixar запланирована на 5 марта. В мультфильме впервые официально появится ЛГБТ-персонаж. По сообщениям СМИ, им станет девушка-циклоп Спектр, работающая полицейским.
© Pixar Animation Studios, 2020Постер мультфильма "Вперед"
© Pixar Animation Studios, 2020
Постер мультфильма "Вперед"
"Только враги нашего народа могут допустить и одобрить появление идеологической диверсии на экранах кинотеатров. На кого рассчитан данный мультфильм? На детей - им с юности хотят привить позитивное мышление относительно сексуальных девиаций. Если это не пропаганда гомосексуализма среди детей, то что это?", - сказал Милонов РИА Новости.
Он также предложил любителям однополой любви смотреть подобные картины "в своих квартирках, не навязывая свои вкусы широким массам".
"Я готовлю обращение на имя министра культуры с требованием не допустить эту картину до широкого проката", - заключил Милонов.
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