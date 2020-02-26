Милонов потребует от Минкультуры запретить прокат мультфильма "Вперед"

"Только враги нашего народа могут допустить и одобрить появление идеологической диверсии на экранах кинотеатров. На кого рассчитан данный мультфильм? На детей - им с юности хотят привить позитивное мышление относительно сексуальных девиаций. Если это не пропаганда гомосексуализма среди детей, то что это?", - сказал Милонов РИА Новости.