В Москве два фельдшера пострадали в ДТП с машиной скорой

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Два фельдшера пострадали при столкновении автомобиля скорой помощи с легковой машиной на юго-востоке Москвы, движение транспорта на месте ДТП перекрыто по двум полосам, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Возле дома 77 на Рязанском проспекте легковой автомобиль столкнулся со скорой помощью, пострадали два фельдшера", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате ДТП перекрыто движение на двум полосам.
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