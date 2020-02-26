Встреча глав МИД стран "нормандской четверки" планируется через месяц

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце

КИЕВ, 26 фев – РИА Новости. Встреча министров иностранных дел стран Встреча министров иностранных дел стран "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина , Франция) планируется через месяц для подготовки очередного саммита на высшем уровне, заявил в среду глава МИД Украины Вадим Пристайко

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что конкретной даты проведения "нормандского саммита" в Берлине пока нет, еще предстоит понять, в какой степени реализованы те договоренности, которые были достигнуты в Париже.

"Мы, министры иностранных дел всех четырех стран, планируем встречу также для подготовки встречи в "нормандском формате" (на высшем уровне – ред.). Она может быть тогда, когда мы увидим определенный прогресс, ради которого мы и соберемся. Я думаю, мы планировали с немецким коллегой, где-то через месяц", - сказал Пристайко журналистам, трансляцию вел украинский телеканал "Прямой"

По его словам, сейчас также ведется работа по подготовке встречи на уровне советников.

Первый за три года саммит стран "нормандской четверки" прошел в Париже 9 декабря 2019 года. По итогам встречи стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе . В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".