Встреча глав МИД стран "нормандской четверки" планируется через месяц

КИЕВ, 26 фев – РИА Новости. Встреча министров иностранных дел стран "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция) планируется через месяц для подготовки очередного саммита на высшем уровне, заявил в среду глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что конкретной даты проведения "нормандского саммита" в Берлине пока нет, еще предстоит понять, в какой степени реализованы те договоренности, которые были достигнуты в Париже.
"Мы, министры иностранных дел всех четырех стран, планируем встречу также для подготовки встречи в "нормандском формате" (на высшем уровне – ред.). Она может быть тогда, когда мы увидим определенный прогресс, ради которого мы и соберемся. Я думаю, мы планировали с немецким коллегой, где-то через месяц", - сказал Пристайко журналистам, трансляцию вел украинский телеканал "Прямой".
По его словам, сейчас также ведется работа по подготовке встречи на уровне советников.
Первый за три года саммит стран "нормандской четверки" прошел в Париже 9 декабря 2019 года. По итогам встречи стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что новый саммит "нормандской четверки" может состояться после выполнения решений декабрьской встречи, пока, по его словам, особого прогресса нет.