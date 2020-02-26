Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-02-26T14:19+0300
https://ria.ru/20200226/1565221692.html
Выяснилось, какие категории отелей предпочитают россияне
https://cdn22.img.ria.ru/images/155155/64/1551556406_0:0:2000:1126_1036x0_80_0_0_10eccc877c5f6b559c66e50916314bc6.jpg
РИА Новости

Выяснилось, какие категории отелей предпочитают россияне

14:19 26.02.2020
223
© Depositphotos / SashaKhalabuzarТуристы в номере отеля
Туристы в номере отеля
© Depositphotos / SashaKhalabuzar
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Большинство российских туристов останавливаются в четырехзвездочных гостиницах, на их долю приходится более трети всех бронирований, сообщает OneTwoTrip&
Чаще всего путешественники из РФ бронируют четырехзвездочные гостиницы, на втором месте по популярности — отели с тремя звездами. Третью строку занимают варианты жилья без звезд — хостелы, апартаменты, гостевые дома и так далее (в них останавливаются 22 процента отдыхающих из России).
На пятизвездочные гостиницы приходится каждое десятое бронирование. А наименее популярны отели с одной звездой — их выбирает всего один процент туристов. В объектах размещения категории две звезды останавливаются в четырех процентах случаев.
Если говорить о регионах, то в Азии российские туристы чаще всего останавливаются в четырехзвездочных отелях: доля бронирований такого типа жилья чуть больше 50 процентов.
В Африке россияне предпочитают жить в гостиницах категорий три и четыре звезды.
В Америке охотно бронируют жилье без категории: гостевые дома, хостелы, мотели и другие ― они составляют половину от общего числа заказов. Вторые по популярности варианты проживания ― гостиницы с тремя и четырьмя звездами.
В Европе в равной степени пользуются спросом трех- и четырехзвездочные отели, а также гостиницы без звезд — на каждый тип приходится порядка 30 процентов от всех бронирований.
В России путешественники чаще всего останавливаются в отелях без категории и в четырехзвездочных гостиницах.
Кадр из фильма Отпуск по обмену
20 февраля, 08:00Туризм
Бесплатное жилье. Как сэкономить и завести друзей в отпуске
110000
ТуризмТуризмтуристыНовости - Туризм
Рекомендуем
Паспорт гражданина Российской Федерации
Российское гражданство в 2019 году получили почти 500 тысяч человек
Одна из улиц в Праге
Названы самые популярные направления в Европу этой весной
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Конференции по разоружению
Лавров прокомментировал призывы пересмотреть Минские соглашения
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев
МВД не хватает денег на борьбу с IT-преступностью, заявил Колокольцев
Екатерина Варнава
На Украине оспорили внесение участницы Comedy Woman в "черный список"
Полиция у здания офиса президента Украины в Киеве
Мужчина поджег себя у офиса Зеленского в Киеве
Премьер-министр, министром европейских и иностранных дел Республики Албания, действующий председатель ОБСЕ Эди Рама во время переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Председатель ОБСЕ прокомментировал ситуацию со Sputnik Эстония
Герой России, полковник в отставке Шевченко Юрий Анатольевич
Ветеран разведки рассказал, как узнал о развале СССР
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и премьер-министр, министром европейских и иностранных дел Республики Албания, действующий председатель ОБСЕ Эди Рама во время встречи
Лавров: Албания в ОБСЕ готова выполнять функцию "честного брокера"
Смартфон Apple iPhone Xr
Назван самый популярный смартфон 2019 года
Президент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 26 февраля 2020
Путин призвал МВД проявлять участие к желающим связать жизнь с Россией
Всероссийская регата Дружба в Севастополе
В Крыму ответили на празднование Украиной сопротивления "оккупации"
Актер Александр Петров выступает на юбилейном вечере народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой на сцене Большого театра России
Юрий Лоза пошутил о популярности актера Александра Петрова
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев перед совещанием о ходе реализации национального проекта Безопасные и качественные автомобильные дороги
Колокольцев заявил об усилении дефицита аттестованных кадров в МВД
Итальянские военные в защитных масках на Соборной площади в Милане
Эксперты сообщили о возможности появления новых очагов коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44Помпео призвал лидера Косово отменить пошлины на сербские товары
05:41Сирийские военные обнаружили подземный лагерь боевиков
05:39Цена нефти марки Brent опустилась ниже $52 за баррель
05:16Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко
05:11По новой книге автора "Пятидесяти оттенков серого" снимут фильм
05:09Парламент Туниса проголосовал за доверие правительству Фахфаха
05:05Боевики организовали лагерь на руинах древнейшего города в Сирии
05:04Блогер опубликовал снимки котов из "капсулы времени" возрастом 120 лет
04:48Южная Корея и США отложат совместные учения из-за коронавируса
04:46Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 1595 человек
04:44Ученые: у летавших на Луну астронавтов повысился риск ранней смерти
04:41Роспотребнадзор: деньги за турпутевку можно вернуть из-за коронавируса
04:29В Китае за день из-за коронавируса скончались 29 человек
04:25ВЦИОМ: 88% россиян планируют есть блины на Масленицу
04:23При авиаударе в Идлибе погибли два турецких военных
04:22Поклонников Степаненко удивили перемены в ее внешности
04:06Трамп дал советы, как не заразиться коронавирусом
04:04Новый бронетранспортер БТР-82АТ впервые покажут на форуме Армия-2020
04:01Бритни Спирс сняла на видео, как сломала ногу
04:01В Минюсте пообещали пересмотреть размер дорожных штрафов в новом КоАП
Лента новостейМолния