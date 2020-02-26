Выяснилось, какие категории отелей предпочитают россияне

МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Большинство российских туристов останавливаются в четырехзвездочных гостиницах, на их долю приходится более трети всех бронирований, сообщает OneTwoTrip&

Чаще всего путешественники из РФ бронируют четырехзвездочные гостиницы, на втором месте по популярности — отели с тремя звездами. Третью строку занимают варианты жилья без звезд — хостелы, апартаменты, гостевые дома и так далее (в них останавливаются 22 процента отдыхающих из России).

На пятизвездочные гостиницы приходится каждое десятое бронирование. А наименее популярны отели с одной звездой — их выбирает всего один процент туристов. В объектах размещения категории две звезды останавливаются в четырех процентах случаев.

Если говорить о регионах, то в Азии российские туристы чаще всего останавливаются в четырехзвездочных отелях: доля бронирований такого типа жилья чуть больше 50 процентов.

В Африке россияне предпочитают жить в гостиницах категорий три и четыре звезды.

В Америке охотно бронируют жилье без категории: гостевые дома, хостелы, мотели и другие ― они составляют половину от общего числа заказов. Вторые по популярности варианты проживания ― гостиницы с тремя и четырьмя звездами.

В Европе в равной степени пользуются спросом трех- и четырехзвездочные отели, а также гостиницы без звезд — на каждый тип приходится порядка 30 процентов от всех бронирований.