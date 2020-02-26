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МИД Украины оценил прогресс в выполнении договоренностей по Донбассу
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РИА Новости

МИД Украины оценил прогресс в выполнении договоренностей по Донбассу

12:59 26.02.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийВстреча лидеров "нормандской четверки"
Встреча лидеров нормандской четверки
© РИА Новости / Алексей Никольский
Встреча лидеров "нормандской четверки". Архивное фото
КИЕВ, 26 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев и Москва отмечают отсутствие прогресса в выполнении договоренностей лидеров стран "нормандской четверки" по Донбассу, достигнутых в Париже.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что новый саммит "нормандской четверки" может состояться после выполнения решений декабрьской встречи, пока, по его словам, особого прогресса нет.
"Она (встреча лидеров "нормандской четверки" - ред.) может быть тогда, когда мы увидим прогресс, ради которого мы соберемся… На сегодняшний день никаких условий (для встречи лидеров "нормандской четверки" Россией – ред.) не называется. Называется (Россией – ред.) отсутствие прогресса по всем направлениям, которые были обговорены лидерами. Но мы об этом тоже говорим", - заявил Пристайко в ходе общения с журналистами, которое транслировал телеканал "Прямой".
Первый за три года саммит стран "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия, Украина) прошел в Париже 9 декабря 2019 года. По итогам встречи стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе.
Богдан Безпалько, политолог, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России
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Лидеры также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".
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Вадим Пристайко"Нормандская четверка"ДонбассУкраинаВ мире
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