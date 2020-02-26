МИД Украины оценил прогресс в выполнении договоренностей по Донбассу

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что новый саммит "нормандской четверки" может состояться после выполнения решений декабрьской встречи, пока, по его словам, особого прогресса нет.

"Она (встреча лидеров "нормандской четверки" - ред.) может быть тогда, когда мы увидим прогресс, ради которого мы соберемся… На сегодняшний день никаких условий (для встречи лидеров "нормандской четверки" Россией – ред.) не называется. Называется (Россией – ред.) отсутствие прогресса по всем направлениям, которые были обговорены лидерами. Но мы об этом тоже говорим", - заявил Пристайко в ходе общения с журналистами, которое транслировал телеканал "Прямой".