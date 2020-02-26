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Захарова прокомментировала заявления секретаря СНБО Украины о Крыме
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РИА Новости

Захарова прокомментировала заявления секретаря СНБО Украины о Крыме

12:57 26.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова секретаря украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова о "военном возвращении" Крыма, поблагодарила его за прямоту, отметив, что в Донбассе план "забирания территорий без населения" украинские власти пытаются реализовать без оглядки на "огромные жертвы".
Ранее секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Киев не идет на "военное возвращение" Крыма из-за боязни большого числа жертв.
"Хочется поблагодарить Алексея за прямоту. Именно так: Крым - это территория для Киева, и нужна она без людей, потому что "гражданское население" не хочет и будет сопротивляться, соответственно, его будут уничтожать. А в Донбассе план "забирания территорий без населения" украинские власти пытаются реализовать без оглядки на "огромные жертвы", - написала Захарова на своей странице в Facebook.
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Вчера, 09:30
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Алексей ДаниловМария ЗахароваДонбассРеспублика КрымРоссияУкраинаВ мире
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