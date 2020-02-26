Аваков раскритиковал Суркова за слова об Украине

КИЕВ, 26 фев - РИА Новости. Глава МВД Украины Арсен Аваков раскритиковал экс-помощника президента РФ Владислава Суркова за слова про Украину и Донбасс и, чтобы подкрепить свои слова, процитировал известного русского поэта Ивана Крылова.
Ранее Сурков, комментируя возможность возвращения Донбасса в состав Украины, заявил, что регион не заслуживает такого унижения, а страна - такой чести.
Сурков - со своими перлами о Украине - выглядит, как закомплексованный "стратег", мнящий о себе больше, чем стоит - как та шавка, пытающаяся гавкать на слона, чувствуя в этом свое величие. Не шумите, сударь.— Arsen Avakov (@AvakovArsen) February 26, 2020
Украина живет вне зависимости представления о ней отставного шовиниста.
"Не шумите, сударь", - написал Аваков в своем аккаунте в Twitter.
Глава МВД Украины также провел параллель с произведением известного русского баснописца Ивана Крылова, заявив, что экс-помощник президента РФ "мнит о себе больше, чем стоит".
Сурков занимал пост помощника президента РФ с 20 сентября 2013 года до февраля этого года. В последние годы в его компетенцию входили вопросы, связанные с урегулированием ситуации на Украине.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.