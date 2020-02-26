Аваков раскритиковал Суркова за слова об Украине

Сурков - со своими перлами о Украине - выглядит, как закомплексованный "стратег", мнящий о себе больше, чем стоит - как та шавка, пытающаяся гавкать на слона, чувствуя в этом свое величие. Не шумите, сударь. Украина живет вне зависимости представления о ней отставного шовиниста.

Сурков занимал пост помощника президента РФ с 20 сентября 2013 года до февраля этого года. В последние годы в его компетенцию входили вопросы, связанные с урегулированием ситуации на Украине.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.