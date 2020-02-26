Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-26T12:52+0300
https://ria.ru/20200226/1565220851.html
Аваков раскритиковал Суркова за слова об Украине
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0f/1564818920_0:243:2862:1853_1036x0_80_0_0_0449f4bb15defe30b131d3cedd25694e.jpg
РИА Новости

Аваков раскритиковал Суркова за слова об Украине

12:52 26.02.2020
5776
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМинистр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Архивное фото
КИЕВ, 26 фев - РИА Новости. Глава МВД Украины Арсен Аваков раскритиковал экс-помощника президента РФ Владислава Суркова за слова про Украину и Донбасс и, чтобы подкрепить свои слова, процитировал известного русского поэта Ивана Крылова.
Ранее Сурков, комментируя возможность возвращения Донбасса в состав Украины, заявил, что регион не заслуживает такого унижения, а страна - такой чести.
"Не шумите, сударь", - написал Аваков в своем аккаунте в Twitter.
Глава МВД Украины также провел параллель с произведением известного русского баснописца Ивана Крылова, заявив, что экс-помощник президента РФ "мнит о себе больше, чем стоит".
Сурков занимал пост помощника президента РФ с 20 сентября 2013 года до февраля этого года. В последние годы в его компетенцию входили вопросы, связанные с урегулированием ситуации на Украине.
Помощник президента России Владислав Сурков
Вчера, 09:33
Сурков рассказал о своих впечатлениях от общения с Зеленским
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
6244221646
Обсудить 3
ДонбассАрсен АваковВладислав СурковУкраинаВ мире
Рекомендуем
Помощник президента России Владислав Сурков
Сурков рассказал о своих впечатлениях от общения с Зеленским
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Зеленский учредил День сопротивления "оккупации" Крыма
Помощник президента России Владислав Сурков
Кремль оценил слова Суркова об обнулении президентских сроков
Богдан Безпалько, политолог, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России
Эксперт рассказал о крымском сценарии для Донбасса
Певица Верка Сердючка (Андрей Данилко)
Данилко рассказал, как жюри Евровидения "отомстило" Украине за Россию
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала заявления секретаря СНБО Украины о Крыме
Помощник президента России Владислав Сурков
Сурков оценил возможное возвращение Донбасса в состав Украины
Кандидат в президенты США Майкл Блумберг
Возможный следующий президент США случайно сказал правду. Его записали
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
Поклонская предупредила о риске превращения Госдумы в "Голубой огонек"
Герой России, полковник в отставке Шевченко Юрий Анатольевич
Рассекреченный разведчик-нелегал Шевченко впервые появился на публике
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган вновь пригрозил Дамаску военной операцией в Идлибе
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Зеленский призвал обеспечить вещание украинских каналов в Крыму
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Экс-глава Севастополя объяснил, почему Украина не воевала за Крым
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал возвращение Крыма частью национальной идеи Украины
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин уволил бывшую помощницу Медведева
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44Помпео призвал лидера Косово отменить пошлины на сербские товары
05:41Сирийские военные обнаружили подземный лагерь боевиков
05:39Цена нефти марки Brent опустилась ниже $52 за баррель
05:16Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко
05:11По новой книге автора "Пятидесяти оттенков серого" снимут фильм
05:09Парламент Туниса проголосовал за доверие правительству Фахфаха
05:05Боевики организовали лагерь на руинах древнейшего города в Сирии
05:04Блогер опубликовал снимки котов из "капсулы времени" возрастом 120 лет
04:48Южная Корея и США отложат совместные учения из-за коронавируса
04:46Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 1595 человек
04:44Ученые: у летавших на Луну астронавтов повысился риск ранней смерти
04:41Роспотребнадзор: деньги за турпутевку можно вернуть из-за коронавируса
04:29В Китае за день из-за коронавируса скончались 29 человек
04:25ВЦИОМ: 88% россиян планируют есть блины на Масленицу
04:23При авиаударе в Идлибе погибли два турецких военных
04:22Поклонников Степаненко удивили перемены в ее внешности
04:06Трамп дал советы, как не заразиться коронавирусом
04:04Новый бронетранспортер БТР-82АТ впервые покажут на форуме Армия-2020
04:01Бритни Спирс сняла на видео, как сломала ногу
04:01В Минюсте пообещали пересмотреть размер дорожных штрафов в новом КоАП
Лента новостейМолния